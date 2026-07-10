"Получил 100 млн тенге": в КНБ прокомментировали информацию о задержании Тилека Махуова

В Комитете национальной безопасности (КНБ) Казахстана отреагировали на информацию о задержании исполнявшего обязанности акима Атырау Тилека Махуова, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала Kozachkov offside, он был задержан 4 июля 2026 года. По словам источника, Тилек Махуов получил 100 млн тенге от компании, заинтересованной в корректировке проекта "Капитальный ремонт канализационных сетей города Атырау".

"Деньги, предположительно, передавались через посредника, выполняющего на том же объекте субподрядные работы. В уголовном деле фигурирует руководство ТОО "Сапа Құрылыс 2007" – это одна из крупнейший фирм, работающих по всей стране в сфере водного хозяйства. В прошлом году компания заплатила налогами свыше 2,5 млрд тенге. Занимается расследованием Служба по противодействию коррупции местного ДКНБ вместе с прокуратурой Атырауской области", – говорится в сообщении, опубликованном 5 июля.

В свою очередь в Комитете нацбезопасности подтвердили расследование в отношении Тилека Махуова.

"Проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии с ч. 1 ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежат", – сообщили Zakon.kz в пресс-службе КНБ РК сегодня, 10 июля.

Махуов Тилек родился в 1977 году в Атырауской области. В 1999 году окончил Атырауский университет нефти и газа по специальности "инженер-механик", в 2008 году – Казахскую архитектурно-строительную головную академию по специальности "инженер-строитель".

Трудовую деятельность начал в 1999 году в системе железной дороги. На государственной службе – с 2003 года. С 2023 года по май 2024-го – руководитель отдела строительства аппарата акима Атырау. С мая 2024 года занимает должность заместителя акима Атырау.

Месяц назад, 9 июня, в КНБ подтвердили расследование в отношении заместителя акима Атырау Мейржана Мукасова.