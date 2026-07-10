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Казахстан станет региональным криптохабом – Нацбанк

Казахстан станет региональный криптохабом, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 18:45 Фото: Нацбанк
О мерах по стимулированию и развитию индустрии цифровых активов в Казахстане рассказали на пресс-брифинге руководители Нацбанка, МИИЦР и МФЦА.

Подписанный президентом Казахстана на днях Указ "О мерах по стимулированию и развитию индустрии цифровых активов в РК", определил дальнейшее развитие отрасли. Конечная цель документа – закрепление за Казахстаном статуса ведущего регионального криптохаба.

Это станет возможным благодаря переходу от формирования законодательной базы к практической реализации системных и инфраструктурных проектов. Власти рассчитывают, что принятые меры позволят создать благоприятные правовые и экономические условия для локализации капитала, привлечения долгосрочных инвестиций, развития финансового рынка и укрепления цифровой инфраструктуры страны.

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов рассказал, что законодательную основу для рынка цифровых финансовых активов разрабатывали в течение года.

"Параллельно мы запустили ряд пилотов, цифровую песочницу Национального банка, в которой сейчас 33 проекта, чтобы на практическом уровне опробировать подходы, продукты, решения. Дополнительно мы подготавливали инфраструктуру учета, оборота, контроля и так далее. Теперь, чтобы все наши инициативы положить на практические рельсы и сделать дорожную карту развития для всех органов, и был подготовлен указ, который глава государства подписал на этой неделе. Нам нужен явный сигнал рынку – нашему, в регионе и глобальному, что мы хотим и будем региональным криптохабом. Мы создадим для этого все условия, приложим все необходимые ресурсы, резервы. Создаются налоговые регуляторные стимулы для того, чтобы капитал, который был ранее инвестирован на какие-то другие кошельки вне нашей юрисдикции, чтобы он возвращался. Для этого будут правовые и налоговые стимулы", – отметил Сулейменов.

Экономист, сооснователь Qazaq Expert Club Бауржан Шурманов убежден, что принятый указ переводит отечественную криптоиндустрию из плоскости разработки правил в стадию реальной экономики.


"Важно, что Национальный банк не идет по пути запретов, а выбирает прагматичный подход – обеление рынка и вывод его из серой зоны. Когда на государственном уровне начинают внедряться стейблкоины для международных расчетов и токенизация гособлигаций, это дает бизнесу четкий сигнал: формируется легальное и предсказуемое поле для работы. Такой шаг делает казахстанский рынок по-настоящему привлекательным для крупных международных криптоинвесторов. Серьезный капитал не заходит в юрисдикции с высоким уровнем неопределенности; инвесторам нужны понятные правовые механизмы, чтобы эффективно хеджировать свои риски. Если заявленные проекты и площадки, включая МФЦА, сработают как надо, Казахстан получит мощный инструмент для привлечения долгосрочных инвестиций и закрепит за собой статус главного легального криптохаба в регионе", – заключил эксперт.
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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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