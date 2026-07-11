В Туркестанской области выявили более 180 нарушителей миграционного законодательства

Прокуратура Жетысайского района выявила факты пребывания иностранцев без регистрации и незаконного привлечения иностранной рабочей силы. По итогам проверки к административной ответственности привлекли 181 человека, сумма штрафов составила 2,8 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

В ходе анализа установлены факты пребывания иностранных граждан без регистрации, а также случаи незаконного привлечения иностранной рабочей силы.

По итогам рассмотрения акта прокурорского надзора к административной ответственности привлекли 181 человека. Общая сумма взысканных штрафов составила 2,8 млн тенге.

В прокуратуре отметили, что, поскольку Жетысайский район является приграничной территорией, соблюдение миграционного законодательства находится на постоянном контроле.

Надзорный орган также напомнил об ответственности за нарушение требований законодательства и призвал строго соблюдать нормы миграционного учета.

Ранее казахстанские компании попали под уголовное дело из-за нелегальных рабочих из Узбекистана.