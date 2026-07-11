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События

В Туркестанской области выявили более 180 нарушителей миграционного законодательства

Эмигранты, эмиграция, мигранты, миграция, иммигранты, иммиграция, приезжий, приезжие, репатриация, репатрианты, кандас, кандасы, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2026 10:01 Фото: МИД РК
Прокуратура Жетысайского района выявила факты пребывания иностранцев без регистрации и незаконного привлечения иностранной рабочей силы. По итогам проверки к административной ответственности привлекли 181 человека, сумма штрафов составила 2,8 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

В ходе анализа установлены факты пребывания иностранных граждан без регистрации, а также случаи незаконного привлечения иностранной рабочей силы.

По итогам рассмотрения акта прокурорского надзора к административной ответственности привлекли 181 человека. Общая сумма взысканных штрафов составила 2,8 млн тенге.

В прокуратуре отметили, что, поскольку Жетысайский район является приграничной территорией, соблюдение миграционного законодательства находится на постоянном контроле.

Надзорный орган также напомнил об ответственности за нарушение требований законодательства и призвал строго соблюдать нормы миграционного учета.

Ранее казахстанские компании попали под уголовное дело из-за нелегальных рабочих из Узбекистана.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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