В Туркестанской области выявили более 180 нарушителей миграционного законодательства
Фото: МИД РК
Прокуратура Жетысайского района выявила факты пребывания иностранцев без регистрации и незаконного привлечения иностранной рабочей силы. По итогам проверки к административной ответственности привлекли 181 человека, сумма штрафов составила 2,8 млн тенге, сообщает Zakon.kz.
В ходе анализа установлены факты пребывания иностранных граждан без регистрации, а также случаи незаконного привлечения иностранной рабочей силы.
По итогам рассмотрения акта прокурорского надзора к административной ответственности привлекли 181 человека. Общая сумма взысканных штрафов составила 2,8 млн тенге.
В прокуратуре отметили, что, поскольку Жетысайский район является приграничной территорией, соблюдение миграционного законодательства находится на постоянном контроле.
Надзорный орган также напомнил об ответственности за нарушение требований законодательства и призвал строго соблюдать нормы миграционного учета.
Ранее казахстанские компании попали под уголовное дело из-за нелегальных рабочих из Узбекистана.
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