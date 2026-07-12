Жителей трех городов ждет смог – предупреждение "Казгидромета"

Синоптики предупреждают жителей трех городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 12 июля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

12 июля неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Костанай, Алматы, Астана, следует из релиза "Казгидромета".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Ранее синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Астане, Шымкенте и во всех семнадцати областях РК.