Сроки строительства железнодорожной линии Бахты – Аягоз взяты на особый контроль

Исполняющий обязанности председателя правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Бауыржан Урынбасаров в ходе рабочей поездки проверил ход строительства железнодорожной линии Бахты – Аягоз – одного из крупнейших инфраструктурных проектов транспортной отрасли Казахстана.

На совещании с руководством проекта, генеральным подрядчиком, представителями технического надзора и ответственными исполнителями рассмотрены темпы строительства, обеспеченность объекта техникой, трудовыми ресурсами и материалами, а также вопросы качества работ, промышленной безопасности и охраны труда.

Строительство ведется одновременно на всех участках. Выполнено около 20 млн кубометров земляных работ, что составляет 51% от проектного объема. Завершить возведение земляного полотна планируется в октябре текущего года.

Строительно-монтажные работы развернуты на всех искусственных сооружениях, включая 47 мостов, 317 водопропускных труб и 18 скотопрогонов.

В текущем году подрядчиком планировалось уложить 50 км железнодорожного пути. Однако по поручению руководства КТЖ объем работ увеличен до 70 км.

На строительной площадке задействованы 856 единиц техники и 1356 специалистов. Для работников построены четыре вахтовых городка: Ай, Шолпан, Урджар и Бахты.

Фото: пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"

Проект реализуется с привлечением отечественных производителей и подрядных организаций. К реализации проекта привлечен широкий круг казахстанских предприятий. Рельсы поставляет Актюбинский рельсобалочный завод, стрелочные переводы – завод "Проммашкомплект", железобетонные шпалы и рельсовые скрепления – компания "Магнетик", железобетонные конструкции производятся на месте совместно с АЗМК, цемент поставляет ТОО "Шарцем"(г. Семей) и др.

По итогам рабочей поездки исполняющий обязанности председателя правления поручил обеспечить неукоснительное соблюдение графика строительства, ускорить темпы работ, соблюдать требования безопасности и обеспечить высокое качество реализации проекта.

Железнодорожная линия Бахты – Аягоз протяженностью 303 км обеспечит открытие третьего железнодорожного пограничного перехода между Казахстаном и Китаем, что позволит увеличить пропускную способность транспортного коридора до 25 млн тонн грузов в год.