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Наука и технологии

Редкий кадр: в Казахстане показали птенца одной из самых величественных птиц страны

Птенец, гнездо , фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 10:24 Фото: Instagram/dots_foto
Известный фотограф Дмитрий Доценко рассказал о мини-путешествии. Он несколько дней провел в большой научной экспедиции, посвященной изучению и сохранению одной из самых величественных хищных птиц Казахстана – степного орла, сообщает Zakon.kz.

За это время, по словам мастера, специалисты преодолели сотни километров по степям, горам и бездорожью, исследуя самые удаленные уголки региона в поисках гнезд редкой птицы.

"Это было настоящее путешествие в мир дикой природы, где каждый день приносил новые открытия. Мы побывали в горах Сарытау, добрались до верховьев ущелья реки Усек – мест, куда редко ступает нога человека. Проехали через весь национальный парк "Алтын-Эмель", где, помимо грандиозных ландшафтов, встретили джейранов, зайцев и множество птиц".Дмитрий Доценко

В итоге, подчеркивает фотограф, экспедиция смогла найти гнезда степного орла.

Ученые-орнитологи провели необходимые исследования и окольцевали птенцов, чтобы в дальнейшем отслеживать их судьбу и лучше понимать состояние популяции этого редкого вида.

А самому Доценко посчастливилось запечатлеть один из самых трогательных моментов экспедиции – совсем юного птенца степного орла.

Также Доценко оставил интересную информацию про птиц и природу необъятного Казахстана.

Кумай – редчайшая птица-падальщик, занесенная в Красную книгу Казахстана, чей ареал обитания захватывает высокогорья Тянь-Шаня и Джунгарского Алатау. Этот гигант способен летать на высотах более 8000 метров в условиях критической нехватки кислорода: эволюция снабдила их особым видом гемоглобина, который обладает повышенным сродством к кислороду и предотвращает гипоксию. Как и другие грифы, кумай высматривает добычу с огромной высоты, используя феноменальное зрение, а его появление в горах – индикатор дикой, нетронутой человеком экосистемы.

Белоголовый сип – узкоспециализированный санитар гор, поедающий исключительно мышечную ткань и внутренности павших животных, в отличие от черных грифов, способных рвать толстую шкуру и сухожилия. Длинная шея и маленькая голова покрыты коротким белым пухом. У основания шеи расположен характерный перьевой "воротник". Пернатый хищник является редкой охраняемой птицей и официально внесен в Красную книгу РК.

Не так давно мы рассказывали, что ученые раскрыли секрет самой опасной птицы планеты. Об этом можно прочитать тут.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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