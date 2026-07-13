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События

14-летний алматинец лишился дорогого iPhone после дерзкой аферы

Телефон, телефон в руках, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 14:56 Фото: pexels
В Бостандыкском районе Алматы подросток лишился дорогостоящего смартфона после встречи с незнакомцами, сообщает Zakon.kz.

Так, в пресс-службе городского Департамента полиции (ДП) уточнили, что двое молодых людей под обманным предлогом завладели iPhone, принадлежащим 14-летнему подростку. После этого они скрылись с места происшествия.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили и задержали подозреваемых.

"Ими оказались двое несовершеннолетних. Также задержан совершеннолетний мужчина, который, по версии следствия, помог подозреваемым скрыться после совершения преступления. Кроме того, полицейские установили женщину, у которой был обнаружен похищенный смартфон".Пресс-служба ДП Алматы

Теперь мобильный телефон изъят и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. Следственные действия продолжаются.

Немного ранее Министерство внутренних (МВД) предупредило казахстанцев о новой опасной схеме мошенничества в Telegram.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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