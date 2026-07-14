Ракета "Союз" стартует с Байконура 14 июля

14 июля в 19:48 по времени Казахстана на космодроме "Байконур" запланирован старт ракеты "Союз МС-29" к Международной космической станции, сообщает Zakon.kz.

В основной экипаж вошли космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. Об этом передает пресс-служба ведомства.

Командиром корабля назначен Петр Дубров. Для него это второй полет в космос. Во время первой экспедиции он провел на орбите больше 355 суток и четыре раза выходил в открытый космос.

Анна Кикина тоже отправится на станцию во второй раз. В 2022 году она летала на корабле Crew Dragon в составе миссии Crew-5.

Для Анила Менона предстоящий полет станет первым.

Фото: Роскосмос

Ожидается, что экспедиция продлится 261 сутки.

1 июля на Байконуре перед зданием гостиницы "Космонавт" подняли флаги стран, участвующих в запуске корабля.