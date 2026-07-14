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События

Опасную находку обнаружили среди строительного мусора в Алматы

Ружье, патроны , фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 16:58 Фото: pixabay
В Алматы полицейские обнаружили гладкоствольное ружье со стертыми идентификационными номерами, которое хорошо спрятали, сообщает Zakon.kz.

По информации Департамента полиции (ДП) города, оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) провели сотрудники криминальной полиции и Управления полиции Жетысуского района.

"Оружие было тщательно спрятано – его обмотали красной футболкой и строительным мешком, после чего выбросили в районе улицы Жансугурова. Ружье изъято и направлено на судебную экспертизу. Специалистам предстоит установить его пригодность к стрельбе, а также попытаться идентифицировать оружие и выяснить, могло ли оно использоваться при совершении преступлений".ДП Алматы

По факту незаконного обращения с оружием возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают происхождение ружья и лиц, причастных к его сокрытию.

Ранее в Восточно-Казахстанской области в полицию принесли настоящий музейный экспонат – легендарный пистолет системы "Браунинг" 1900 года выпуска.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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