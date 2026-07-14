Тело 20-летней девушки с ножевыми ранениями обнаружили в области Абай
Фото: Zakon.kz
Утром 13 июля 2026 года в области Абай обнаружили тело девушки 2006 года рождения, сообщает Zakon.kz.
Трагедию прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) региона. По их информации, тело девушки с ножевыми ранениями возле своего дома обнаружил местный житель.
"По факту убийства возбуждено уголовное дело. По горячим следам полицейские установили и задержали 20-летнего жителя района. В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания".ДП области Абай
По предварительным данным следствия, подозреваемый и погибшая были знакомы. Между ними произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений.
Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
6 июля семейный конфликт в Алматы завершился трагедией. Около трех часов ночи на пульт "102" поступило сообщение о поножовщине в квартире одного из домов на улице Брусиловского в Алмалинском районе.
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