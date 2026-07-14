Алматы встретил участников международной экспедиции по маршруту Великого шелкового пути

Международный автопробег на электромобилях The Marco Polo Project проходит по историческому маршруту Великого шелкового пути. Проект протяженностью около 15 тысяч километров свяжет Рим и Гонконг через территории 12 государств.

Экспедиция стартовала 13 июня и продлится до 26 июля 2026 года.

В состав делегации из 38 человек (59, включая водителей) вошли ученые, инвесторы и специалисты в области устойчивого развития, передвигающиеся на 13 электромобилях марки BYD.

Организаторы проекта – основатель M31 Capital Патрик Чжун и представители Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри и Соня Эрлих Сакс.

Фото: акимат Алматы

По словам Патрика Чжуна, главной целью экспедиции является объединение мира на основе взаимного уважения.

"Наш мир стал слишком разделенным. Мы слишком много летаем, просто перепрыгивая из одной точки в другую и упуская все, что находится между ними. Наша цель – объединять мир. Если и есть какое-то главное послание, которое мы хотим донести, то это призыв к миру", – подчеркнул Патрик Чжун.

Фото: акимат Алматы

Казахстанский отрезок маршрута пролегал через Актау, Мангистау, Бейнеу, Шымкент и Тараз. Финальной точкой пребывания делегации в республике 13-14 июля стал город Алматы.

Для Патрика Чжуна этот визит стал возможностью лично соприкоснуться с наследием региона:

Алматы один из величайших городов на Шелковом пути. Для меня этот приезд – возможность лично увидеть это место. Мы не просто путешествуем, мы собираем истории людей, чтобы по-новому взглянуть на то, насколько важен этот регион.

Фото: акимат Алматы

В поездке также принимает участие сын Патрика – Джимми. Подросток признается, что Алматы поразил его своей величественной природой, а местная гастрономия стала ярким открытием, хотя к традиционной конине он отнесся с осторожностью, предпочтя ей другие блюда местной кухни.

Особое внимание Патрик Чжун уделил экологической повестке:

Природа здесь неописуемо красива, но невероятно хрупка. Мы хотим показать всему миру важность защиты климата, ведь, если мы не будем заботиться о нашей планете, в какой-то момент этот процесс станет необратимым.

Как сообщили в управлении туризма города Алматы, в самом мегаполисе для делегации была организована программа, ориентированная на презентацию природно-рекреационного потенциала и креативной экономики города.

Участники экспедиции изучили уникальные традиции и природные красоты регионов Казахстана. А в ходе визита в Алматы делегация познакомилась с достопримечательностями: от горного курорта "Шымбулак" до традиционного искусства беркутчи в Алматинской области. Участники также посетили визит-центр "Горельник" и новый Almaty Museum of Arts.

Фото: акимат Алматы

После завершения казахстанского этапа экспедиции команда направится в Китай, где им предстоит преодолеть финальную треть маршрута. Впереди у путешественников 12 дней дороги и посещение таких городов, как Урумчи, Сиань, Шанхай и Шэньчжэнь, вплоть до конечной точки в Гонконге.

Контент экспедиции (документальный фильм, влоги и подкасты) будет представлен на крупнейших мировых площадках, что позволит позиционировать Алматы как ключевой евразийский перекресток, сочетающий историческое наследие с повесткой устойчивого развития.