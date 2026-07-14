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События

Алматы встретил участников международной экспедиции по маршруту Великого шелкового пути

экспедиция по маршруту шелкового пути, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 17:21 Фото: акимат Алматы
Международный автопробег на электромобилях The Marco Polo Project проходит по историческому маршруту Великого шелкового пути. Проект протяженностью около 15 тысяч километров свяжет Рим и Гонконг через территории 12 государств.

Экспедиция стартовала 13 июня и продлится до 26 июля 2026 года.

В состав делегации из 38 человек (59, включая водителей) вошли ученые, инвесторы и специалисты в области устойчивого развития, передвигающиеся на 13 электромобилях марки BYD.

Организаторы проекта – основатель M31 Capital Патрик Чжун и представители Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри и Соня Эрлих Сакс.

экспедиция по маршруту шелкового пути, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 17:21

Фото: акимат Алматы

По словам Патрика Чжуна, главной целью экспедиции является объединение мира на основе взаимного уважения.

"Наш мир стал слишком разделенным. Мы слишком много летаем, просто перепрыгивая из одной точки в другую и упуская все, что находится между ними. Наша цель – объединять мир. Если и есть какое-то главное послание, которое мы хотим донести, то это призыв к миру", – подчеркнул Патрик Чжун.
экспедиция по маршруту шелкового пути, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 17:21

Фото: акимат Алматы

Казахстанский отрезок маршрута пролегал через Актау, Мангистау, Бейнеу, Шымкент и Тараз. Финальной точкой пребывания делегации в республике 13-14 июля стал город Алматы.

Для Патрика Чжуна этот визит стал возможностью лично соприкоснуться с наследием региона:

Алматы один из величайших городов на Шелковом пути. Для меня этот приезд – возможность лично увидеть это место. Мы не просто путешествуем, мы собираем истории людей, чтобы по-новому взглянуть на то, насколько важен этот регион.

экспедиция по маршруту шелкового пути, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 17:21

Фото: акимат Алматы

В поездке также принимает участие сын Патрика – Джимми. Подросток признается, что Алматы поразил его своей величественной природой, а местная гастрономия стала ярким открытием, хотя к традиционной конине он отнесся с осторожностью, предпочтя ей другие блюда местной кухни.

Особое внимание Патрик Чжун уделил экологической повестке:

Природа здесь неописуемо красива, но невероятно хрупка. Мы хотим показать всему миру важность защиты климата, ведь, если мы не будем заботиться о нашей планете, в какой-то момент этот процесс станет необратимым.

Как сообщили в управлении туризма города Алматы, в самом мегаполисе для делегации была организована программа, ориентированная на презентацию природно-рекреационного потенциала и креативной экономики города.

Участники экспедиции изучили уникальные традиции и природные красоты регионов Казахстана. А в ходе визита в Алматы делегация познакомилась с достопримечательностями: от горного курорта "Шымбулак" до традиционного искусства беркутчи в Алматинской области. Участники также посетили визит-центр "Горельник" и новый Almaty Museum of Arts.

Чимбулак, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 17:21

Фото: акимат Алматы

После завершения казахстанского этапа экспедиции команда направится в Китай, где им предстоит преодолеть финальную треть маршрута. Впереди у путешественников 12 дней дороги и посещение таких городов, как Урумчи, Сиань, Шанхай и Шэньчжэнь, вплоть до конечной точки в Гонконге.

Контент экспедиции (документальный фильм, влоги и подкасты) будет представлен на крупнейших мировых площадках, что позволит позиционировать Алматы как ключевой евразийский перекресток, сочетающий историческое наследие с повесткой устойчивого развития.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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