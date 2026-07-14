Аферу с Damumed и ФСМС на десятки миллионов тенге провернул глава частной клиники в Астане

В Астане глава частной клиники украл почти 80 млн бюджетных денег, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) 14 июля 2026 года рассказали, что хищение осуществлялось с помощью фальсификации данных о прикреплении населения к медицинской организации.

"Руководитель частной клиники ТОО "Forte Clinic (Tumar)" организовал схему искусственного увеличения количества прикрепленных граждан для получения необоснованного финансирования из Фонда социального медицинского страхования (ФСМС). Для реализации схемы он привлек сотрудника РГП на ПХВ "Национальный научный центр развития здравоохранения", который, используя служебный доступ, незаконно одобрял поданные фиктивные заявки", – сообщили в АФМ.

Таким образом, более 15 тысяч человек прикреплены по письменным заявлениям, несмотря на то, что действующие правила допускают такую форму только для ограниченного круга лиц.

Были выявлены случаи прикрепления людей из других регионов, несовершеннолетних без документов законных представителей, а также выехавших за пределы страны.

"Кроме того, руководитель клиники установил контроль над учетными записями медицинских работников в информационной системе "Damumed", привязав их к номерам телефонов администрации. Используя полученный доступ, он вносил в систему фиктивные сведения о якобы оказанных медицинских услугах незаконно прикрепленным гражданам, создавая основания для начисления финансирования из Фонда". АФМ

В результате ущерб государству составил более 79 млн тенге.

Судом руководителю клиники назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, сотруднику Центра развития здравоохранения – 3 года лишения свободы.

Причиненный ущерб полностью возмещен.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее в Мангистауской области раскрыли схему хищения денег ФСМС: мужчинам вместо лечения оформляли женские операции.