Мужчинам вместо лечения оформляли женские операции: раскрыта схема с деньгами ФСМС на 221 млн тенге

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В Мангистауской области проводится расследование в отношении руководства двух частных клиник по факту хищения средств Фонда социального медицинского страхования (ФСМС). Об этом 1 июля 2026 года рассказали в Агентстве РК по финансовому мониторингу (АФМ), сообщает Zakon.kz.

Расследование проводят сотрудники Департамента АФМ по Мангистауской области. "По данным следствия, должностные лица медицинских центров "ИБН СИНА" и "SOFIE MED GROUP" при кодировании медицинских услуг по мужским диагнозам "варикоцеле" указывали код высокотехнологичной операции, предназначенной для женщин, – "эндоваскулярная эмболизация сосудов органов малого таза и маточных артерий". В результате более 200 пациентам мужского пола необоснованно проставлены дорогостоящие услуги, что привело к увеличению стоимости лечения до 10 раз". Пресс-служба АФМ РК По данным агентства, в 19 случаях пациенты вовсе не подтвердили факт обращения в клиники. "Сумма причиненного ущерба превысила 221 млн тенге. Расследование продолжается". Пресс-служба АФМ РК Иная информация, как отметили в агентстве, в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит. 29 июня 2026 года в АФМ заявили, что на востоке Казахстана разворовывали народное богатство.

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