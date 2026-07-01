Мужчинам вместо лечения оформляли женские операции: раскрыта схема с деньгами ФСМС на 221 млн тенге
Фото: akorda.kz
В Мангистауской области проводится расследование в отношении руководства двух частных клиник по факту хищения средств Фонда социального медицинского страхования (ФСМС). Об этом 1 июля 2026 года рассказали в Агентстве РК по финансовому мониторингу (АФМ), сообщает Zakon.kz.
Расследование проводят сотрудники Департамента АФМ по Мангистауской области.
"По данным следствия, должностные лица медицинских центров "ИБН СИНА" и "SOFIE MED GROUP" при кодировании медицинских услуг по мужским диагнозам "варикоцеле" указывали код высокотехнологичной операции, предназначенной для женщин, – "эндоваскулярная эмболизация сосудов органов малого таза и маточных артерий". В результате более 200 пациентам мужского пола необоснованно проставлены дорогостоящие услуги, что привело к увеличению стоимости лечения до 10 раз".Пресс-служба АФМ РК
По данным агентства, в 19 случаях пациенты вовсе не подтвердили факт обращения в клиники.
"Сумма причиненного ущерба превысила 221 млн тенге. Расследование продолжается".Пресс-служба АФМ РК
Иная информация, как отметили в агентстве, в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.
29 июня 2026 года в АФМ заявили, что на востоке Казахстана разворовывали народное богатство.
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