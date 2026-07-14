Пыльные бури, град и шквалы: погода в Казахстане 15 июля будет неспокойной

В Казахстане объявили штормовое предупреждение на 15 июля, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью на северо-востоке Костанайской области ожидаются дождь, гроза, днем на западе, севере, востоке области дождь, гроза, град, шквал, на западе, севере области временами сильный дождь. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-западный, на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. На юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае днем ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем на северо-востоке Мангистауской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный, днем на западе области 15-18 м/с. На севере, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау ночью и утром ожидается туман.

Днем на севере, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северный с переходом на южный, юго-западный, днем на севере, в центре области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области высокая пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается сильная жара 40-42 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, юго-западе области Абай ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный, днем на северо-западе, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. Ожидается высокая пожарная опасность.

В горных районах Алматинской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе, востоке, в центре области высокая пожарная опасность, на юге области ожидается высокая пожарная опасность. В Алматы ожидается сильная жара 35 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Конаеве ожидается сильная жара 36-38 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность. По горам Иле-Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов г. Алматы) ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, временами порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Атырауской области ожидаются дождь, гроза, на юге области небольшой дождь, гроза. На западе, юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырау ночью и утром ожидаются небольшой дождь, гроза.

Днем на востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный, днем на востоке, юге области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юго-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске днем ожидается сильная жара 35-36 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау ожидается ветер северо-западный, днем на севере, востоке области порывы 15 м/с. В области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность.

Утром и днем на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются дождь, гроза, в центре области небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15 м/с. На юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде днем ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15 м/с. Днем сильная жара 35 градусов. Ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью в Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, на востоке области сильный дождь, днем на юге, востоке дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный, на юго-западе, востоке области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. На юго-востоке области ожидается высокая пожарная опасность. В Петропавловске ночью ожидаются дождь, гроза.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, севере области чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе сохраняется высокая пожарная опасность. Днем ожидается сильная жара 39-41 градус.

Днем на западе, юге Павлодарской области ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. В области ожидается высокая пожарная опасность, на юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре ожидается ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, в центре Актюбинской области ожидаются небольшой дождь, гроза, днем на севере области небольшой дождь, гроза, на востоке, в центре области дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на западный, днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20, временами 23 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-36 градусов. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе днем ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный, днем порывы 15 м/с.

Днем в горных районах области Жетысу ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, на востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 36 градусов. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске днем ожидаются дождь, гроза, град. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Туркестанской области ожидается ветер северо-западный, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется высокая пожарная опасность. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, шквал, пыльная буря, днем град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20, временами 25 м/с. В Кокшетау ночью ожидаются дождь, гроза.

Ранее сообщалось, в каких регионах Казахстана 15 июля будет жарче всего.