Опасная погода надвигается на Казахстан: где ждать туманы, грозы и шквалы

В Казахстане на 1 июля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Мангистауской области ожидаются дождь, гроза, на севере, в центре области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-западный, порывы 15-20, временами 23-28 м/с. В Актау ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный, порывы 15-18 м/с.

В Актюбинской области ожидаются дождь, гроза, на западе, юге, востоке области временами сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на севере, в центре области туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, ночью на юге, востоке области порывы 15-18, днем на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Актобе временами ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, днем порывы 15 м/с.

Ночью на западе Карагандинской области ожидаются дождь, гроза, днем на западе, востоке области дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На севере, юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере Алматинской области ожидаются небольшой дождь, гроза, на юге, в горных районах области дождь, гроза, временами сильный дождь, град, шквал. На севере, в центре области пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, на севере, юге, востоке, в горных районах области порывы 15-20, временами 25 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге, востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы временами ожидаются дождь, гроза, град, ночью сильный дождь. Ветер юго-западный, временами порывы 15-20 м/с. В Конаеве ночью и утром ожидаются дождь, гроза. Временами пыльная буря. Ветер юго-западный, порывы 15-20, временами 25 м/с. Ожидается высокая пожарная опасность. По горам Иле-Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов г. Алматы) ожидаются дождь, гроза, временами сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный, порывы 15-20, временами 25 м/с.

Ночью в Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, на севере, востоке области сильный дождь, днем на севере, востоке области дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер северо-западный, на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидаются дождь, гроза, днем, град. Ночью и утром ожидается туман.

Ночью на западе, севере, юге Павлодарской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на севере, востоке области сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-восточный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке, северо-западе, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре днем ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, днем на западе области Улытау ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, днем на востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на юге, востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал, днем на юге области небольшой дождь, гроза, на востоке, в горных районах области дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, ночью в горных районах области, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе днем ожидаются небольшой дождь, гроза.

Ночью на западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал, на юге области сильный дождь, днем дождь, гроза, на западе, севере, юге области сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-восточный, ночью на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, юге области порывы 25 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске днем ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем 15-20 м/с.

Ночью в Атырауской области ожидаются дождь, гроза, на востоке области временами сильный дождь, град, шквал, днем на юге, востоке области дождь, гроза. Ветер северо-западный, на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау ночью ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный, порывы 15-18 м/с.

Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере, востоке области град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на западе, севере, востоке области 15-20, днем порывы 23 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-36 градусов. На западе, востоке области ожидается высокая пожарная опасность, на северо-западе, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске во второй половине дня ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, в центре области Абай ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере, в центре области град, шквал. Ветер юго-западный, западный, на западе, севере, в центре области 15-20, днем порывы 25 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-37 градусов. По области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на севере, востоке, в центре ожидается высокая пожарная опасность. В Семее днем ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер юго-западный, на западе, севере, в горных и предгорных районах области порывы 15-20 м/с. На западе, севере, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Шымкенте ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Туркестане во второй половине дня ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Жетысу ожидаются дождь, гроза, на юге, в горных районах области временами сильный дождь, град. Ветер юго-западный, на юге, востоке, в горных районах области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане ожидаются временами дождь, гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал, днем дождь, гроза, на западе, севере, юге области сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на западе, севере, юге области 15-20, днем порывы 23 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области ожидаются дождь, гроза, на севере, востоке, юге области сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-восточный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае утром и днем ожидаются дождь, гроза, временами сильный дождь, град. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, в центре Кызылординской области ожидаются дождь, гроза, днем на западе области сильный дождь, шквал. Ветер юго-западный, западный, ночью в центре области 15-20 м/с, днем 15-20, на западе области 23 м/с. На юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что на Казахстан обрушатся сильные дожди с градом и жара до +37°С – прогноз на 1 июля 2026 года.