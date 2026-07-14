Вдвое популярнее, чем думали: что известно о самой востребованной магистрали Казахстана

За три года работы Большая Алматинская кольцевая автодорога (БАКАД) в Казахстане побила все прогнозы по популярности: на сегодняшний день по ней проезжает до 85 тысяч машин в сутки, что в два раза больше, чем планировалось при проектировании, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве транспорта сегодня, 14 июля 2026 года, подвели итоги эксплуатации ключевой магистрали Алматинской агломерации и рассказали, как "умные" технологии помогают управлять этим гигантским потоком.

Конечно, стоит отметить, что БАКАД – первый в Казахстане масштабный проект государственно-частного партнерства в сфере автомобильных дорог.

Эта магистраль позволила вывести транзитный транспорт за пределы Алматы, разгрузить городские улицы, сократить время в пути, повысить безопасность дорожного движения и улучшить экологическую ситуацию в мегаполисе.

"Если на этапе проектирования прогнозировалось 38 тыс. автомобилей в сутки, то уже в 2023 году среднесуточная интенсивность движения составила 46 тыс., в 2024 году – 75 тыс., а в 2025 году достигла 85 тыс. автомобилей". Пресс-служба Министерства транспорта РК

86% трафика приходится на легковые автомобили, по 7% – на автобусы и грузовой транспорт.

Также стоит знать, что на всей протяженности БАКАД установлено 223 интеллектуальные камеры, включая 49 основных, обеспечивающих непрерывный мониторинг дорожной обстановки.

"Работают две автоматические метеостанции, 18 табло переменной информации (VMS) и 10 станций учета транспортных потоков (VTS). Система автоматического обнаружения происшествий (Event Detection) в режиме реального времени выявляет ДТП, остановившиеся автомобили и другие внештатные ситуации, позволяя оперативно реагировать на любые инциденты", – добавили в ведомстве другие интересные подробности.

10 июля 2026 года пресс-служба городского акимата Алматы выступила с отличной новостью: в городе построят новую 6-полосную магистраль к БАКАД. О масштабных планах можно прочитать по следующей ссылке.