#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+24°
$
469.71
536.17
6.01
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+24°
$
469.71
536.17
6.01
События

Наследство покойного казахстанца привело его дочерей из Норвегии в суд

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 00:16 Фото: pexels
Необычный спор за наследство разгорелся в Таразе: нотариус отказался выдавать документы наследницам из Норвегии из-за фамилий на английском языке в доверенностях. Женщинам пришлось отстаивать свои права на имущество отца в суде, передает Zakon.kz.

Как сообщили в Таразском городском суде, гражданское дело по иску двух дочерей умершего о восстановлении срока для принятия наследства было подробно рассмотрено служителями фемиды.

Истцы пояснили, что постоянно проживают в Норвегии, а о кончине отца, который ушел из жизни в октябре 2024 года, они узнали лишь спустя четыре месяца.

"У истцов возникли препятствия бюрократического характера при оформлении документов – нотариус отказался принимать доверенности, в которых фамилии наследниц были указаны на английском языке. В связи с этим нотариус отказал им в выдаче свидетельства о праве на наследство", – говорится в сообщении суда.

В ходе разбирательства суд установил, что истцы являются наследниками первой очереди наряду с ответчиком – третьей дочерью покойного. При этом других родственников первой очереди у мужчины не имелось.

Примечательно, что сама ответчик иск признала в полном объеме и не возражала против его удовлетворения семейно-правовым путем.

"Оценив представленные доказательства, суд признал причины пропуска срока уважительными, поскольку истцы постоянно проживают за пределами Республики Казахстан, своевременно не располагали сведениями о смерти наследодателя и столкнулись с объективными препятствиями при оформлении документов", – рассказали в суде.

Решением суда истцам был восстановлен срок для принятия наследства, и они официально признаны принявшими его после смерти отца. Сообщается, что данное судебное решение уже вступило в законную силу.

Ранее Верховный суд Казахстана принял нормативное постановление о некоторых вопросах применения судами законодательства о наследовании.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система
10:33, 04 ноября 2025
Конституционный суд: наследник может отказаться от наследства, но не его части
Трудовая книжка, стаж работы, деньги, пенсия
11:37, 22 декабря 2024
Жителю Жамбылской области отказали в пенсии из-за ошибки в окончании фамилии
Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль
19:06, 23 сентября 2025
Четыре брата добились права на наследство после гибели родителей в Шу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: НОК РК
00:10, 16 июля 2026
Стало известно расписание финальных боёв казахстанских боксёров на молодёжном ЧА-2026
Фото: ФК &quot;Кайрат&quot;
23:36, 15 июля 2026
"Сутьеска" и "Кайрат" объявили стартовые составы на матч Лиги чемпионов
Фото: UWW
23:18, 15 июля 2026
Нуркожа Кайпанов проиграл в финале элитного турнира по борьбе в Венгрии
Фото: UWW
22:51, 15 июля 2026
Экс-борец из России Куулар завоевал "бронзу" для Казахстана на международном турнире
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: