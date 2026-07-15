Наследство покойного казахстанца привело его дочерей из Норвегии в суд

Необычный спор за наследство разгорелся в Таразе: нотариус отказался выдавать документы наследницам из Норвегии из-за фамилий на английском языке в доверенностях. Женщинам пришлось отстаивать свои права на имущество отца в суде, передает Zakon.kz.

Как сообщили в Таразском городском суде, гражданское дело по иску двух дочерей умершего о восстановлении срока для принятия наследства было подробно рассмотрено служителями фемиды.

Истцы пояснили, что постоянно проживают в Норвегии, а о кончине отца, который ушел из жизни в октябре 2024 года, они узнали лишь спустя четыре месяца.

"У истцов возникли препятствия бюрократического характера при оформлении документов – нотариус отказался принимать доверенности, в которых фамилии наследниц были указаны на английском языке. В связи с этим нотариус отказал им в выдаче свидетельства о праве на наследство", – говорится в сообщении суда.

В ходе разбирательства суд установил, что истцы являются наследниками первой очереди наряду с ответчиком – третьей дочерью покойного. При этом других родственников первой очереди у мужчины не имелось.

Примечательно, что сама ответчик иск признала в полном объеме и не возражала против его удовлетворения семейно-правовым путем.

"Оценив представленные доказательства, суд признал причины пропуска срока уважительными, поскольку истцы постоянно проживают за пределами Республики Казахстан, своевременно не располагали сведениями о смерти наследодателя и столкнулись с объективными препятствиями при оформлении документов", – рассказали в суде.

Решением суда истцам был восстановлен срок для принятия наследства, и они официально признаны принявшими его после смерти отца. Сообщается, что данное судебное решение уже вступило в законную силу.

Ранее Верховный суд Казахстана принял нормативное постановление о некоторых вопросах применения судами законодательства о наследовании.