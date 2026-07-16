Вывески, реклама и входные группы: в Алматы готовят новые требования

Аким Алматы Дархан Сатыбалды провел совещание по вопросам приведения городского пространства в соответствие с требованиями дизайн-кода, сообщает Zakon.kz.

Подробности 16 июля 2026 года раскрыли в пресс-службе акимата южной столицы:

"В ходе встречи отмечено, что хаотичные рекламные конструкции, вывески и оформление входных групп создают визуальный шум и негативно влияют на архитектурный облик города. Поручено подготовить предложения по актуализации отдельных норм дизайн-кода и внесению изменений в законодательство для усиления контроля за соблюдением установленных требований".

Вместе с тем, как следует из релиза, работа по приведению городского пространства в порядок начнется уже сейчас.

В первую очередь изменения затронут улицы, где проводится комплексное благоустройство, а затем будут поэтапно распространены на другие районы города.

Отмечается, что профильные управления и акиматы районов должны будут усилить работу в данном направлении.

29 мая 2026 года стало известно, что в Казахстане утверждены Правила разработки дизайн-кода. Правила регулируют отношения, возникающие между государственными органами, организациями всех форм собственности в процессе формирования гармоничного и стилистически единого архитектурного облика населенных пунктов, в том числе при размещении элементов благоустройства: информационных и рекламных конструкций, малых архитектурных форм, нестационарных объектов, нестационарных торговых объектов, используемых для торговой деятельности и общественного питания, а также при организации озеленения, освещения, оформления фасадов и ограждений с учетом особенностей района застройки.