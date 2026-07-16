#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+37°
$
469.71
536.17
6.01
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+37°
$
469.71
536.17
6.01
Общество

Вывески, реклама и входные группы: в Алматы готовят новые требования

Монумент Независимости Казахстана, монумент независимости РК, символ независимости, площадь Республики, Золотой Человек, Центральный Государственный музей РК, Алматинская телебашня, телевизионная и радиовещательная башня, Кок-Тобе, Кок Тобе, Алматы, весна в Алматы, лето в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 15:18 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Аким Алматы Дархан Сатыбалды провел совещание по вопросам приведения городского пространства в соответствие с требованиями дизайн-кода, сообщает Zakon.kz.

Подробности 16 июля 2026 года раскрыли в пресс-службе акимата южной столицы:

"В ходе встречи отмечено, что хаотичные рекламные конструкции, вывески и оформление входных групп создают визуальный шум и негативно влияют на архитектурный облик города. Поручено подготовить предложения по актуализации отдельных норм дизайн-кода и внесению изменений в законодательство для усиления контроля за соблюдением установленных требований".

Вместе с тем, как следует из релиза, работа по приведению городского пространства в порядок начнется уже сейчас.

В первую очередь изменения затронут улицы, где проводится комплексное благоустройство, а затем будут поэтапно распространены на другие районы города.

Отмечается, что профильные управления и акиматы районов должны будут усилить работу в данном направлении.

29 мая 2026 года стало известно, что в Казахстане утверждены Правила разработки дизайн-кода. Правила регулируют отношения, возникающие между государственными органами, организациями всех форм собственности в процессе формирования гармоничного и стилистически единого архитектурного облика населенных пунктов, в том числе при размещении элементов благоустройства: информационных и рекламных конструкций, малых архитектурных форм, нестационарных объектов, нестационарных торговых объектов, используемых для торговой деятельности и общественного питания, а также при организации озеленения, освещения, оформления фасадов и ограждений с учетом особенностей района застройки.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Алматы, школы
11:05, 31 августа 2025
В сентябре в Алматы откроются 12 школ по проекту "Келешек мектептері"
аким города Алматы Дархан Сатыбалды
17:54, 05 января 2026
В Алматы обсудили развитие цифровых решений и ИИ в городском управлении
В Алматы начата работа по приведению вывесок и наружной рекламы в соответствие с дизайн-кодом города
16:40, 16 апреля 2024
В Алматы начата работа по приведению вывесок и наружной рекламы в соответствие с дизайн-кодом города
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Онер Сейлхан
15:34, Сегодня
Онер Сейлхан проиграл в финале молодёжного ЧА чемпиону мира среди взрослых из Узбекистана
Аман Конысбеков
15:18, Сегодня
Аман Конысбеков разбил бровь кыргызскому боксёру в финале и стал чемпионом Азии
Бахыт Сарсекбаев
15:14, Сегодня
Сборная Казахстана по боксу под руководством Сарсекбаева снова проиграла Узбекистану на ЧА
Нурбек Мурсал
15:00, Сегодня
Нурбек Мурсал разгромно проиграл в финале победителю взрослого ЧА из Узбекистана
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: