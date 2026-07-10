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События

Полиция Алматы объявила масштабную охоту на несовершеннолетних водителей

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 13:59 Фото: Zakon.kz
В Алматы стартовали масштабные профилактические рейды по выявлению несовершеннолетних, незаконно управляющих транспортными средствами, сообщает Zakon.kz.

Так, в пресс-службе Департамента полиции (ДП) подчеркивают, что под пристальным вниманием правоохранителей – автомобили, за рулем которых могли находиться подростки без водительского удостоверения, а также факты передачи управления несовершеннолетним.

"Поводом для усиления контроля стали участившиеся случаи опасного поведения молодых водителей. В различных регионах страны фиксировались факты, когда подростки устраивали стихийные автоколонны, грубо нарушали Правила дорожного движения и создавали угрозу безопасности окружающих".Пресс-служба ДП Алматы

Полицейские напоминают:

"Ответственность предусмотрена не только для водителя, не имеющего права управления, но и для взрослых, которые доверяют автомобиль несовершеннолетнему".

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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