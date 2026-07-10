Полиция Алматы объявила масштабную охоту на несовершеннолетних водителей
Фото: Zakon.kz
В Алматы стартовали масштабные профилактические рейды по выявлению несовершеннолетних, незаконно управляющих транспортными средствами, сообщает Zakon.kz.
Так, в пресс-службе Департамента полиции (ДП) подчеркивают, что под пристальным вниманием правоохранителей – автомобили, за рулем которых могли находиться подростки без водительского удостоверения, а также факты передачи управления несовершеннолетним.
"Поводом для усиления контроля стали участившиеся случаи опасного поведения молодых водителей. В различных регионах страны фиксировались факты, когда подростки устраивали стихийные автоколонны, грубо нарушали Правила дорожного движения и создавали угрозу безопасности окружающих".Пресс-служба ДП Алматы
Полицейские напоминают:
"Ответственность предусмотрена не только для водителя, не имеющего права управления, но и для взрослых, которые доверяют автомобиль несовершеннолетнему".
Немного ранее сообщалось, что в Бурабае насмерть перевернулась 22-летняя казахстанка на арендованном квадроцикле.
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