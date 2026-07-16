Штормы, жара и пожарная опасность: 15 областей Казахстана ждут сложные сутки

В 15 областях Казахстана на 17 июля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В области Жетысу ветер северо-западный на востоке области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, юге, востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Карагандинской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный ночью на востоке, в центре области 15 м/с, днем на юго-востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматинской области днем ожидается сильная жара 35-39 градусов. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе, юге, востоке, в центре области высокая пожарная опасность. В Алматы сохраняется высокая пожарная опасность. В Конаеве сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, западе, в центре Мангистауской области ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. В области ожидается высокая пожарная опасность. В Актау ночью и утром ожидаются дождь, гроза.

Днем на западе, севере Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, град. Ветер западный на западе, севере области временами порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау днем ожидаются дождь, гроза. Ветер западный днем порывы 15-20 м/с.

На севере, западе Павлодарской области ожидаются дождь, гроза, днем град. Ветер западный на севере, западе области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. В области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре ночью ожидаются дождь, гроза. Ветер западный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, севере, востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе сохраняется высокая пожарная опасность. Днем ожидается сильная жара 40-42 градуса.

На западе, севере, востоке Актюбинской области ожидаются дождь, гроза, днем град. Ветер юго-западный, западный ночью на юге, востоке области порывы 15-20 м/с, днем порывы 15-20, на севере, востоке области временами 23 м/с. Днем на юге, востоке области ожидается сильная жара 37 градусов. На западе, востоке, центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе временами ожидаются дождь, гроза, днем град. Ветер юго-западный, западный днем порывы 15-20, временами 23 м/с.

На западе, севере, юге Атырауской области ожидаются дождь, гроза, днем град. Ветер юго-западный, западный днем на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35 градусов. На юго-востоке, северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный днем порывы 15-18 м/с.

Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь, временами сильный дождь, гроза, днем дождь, гроза, на востоке области ожидаются временами сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере, востоке области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юго-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, в центре области Абай ожидаются дождь, гроза, днем на юге, востоке, в центре области ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, юге, в центре области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ночью и утром ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на севере Кызылординской области ожидаются дождь, гроза. Днем в центре области пыльная буря. Ветер северо-восточный днем в центре области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 37 градусов. На востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ожидаются днем дождь, гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Днем в Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, на западе, севере, юге гроза, град, на юге области шквал. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер западный, юго-западный ночью на юго-востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, временами порывы 23 м/с. На юго-востоке области ожидается высокая пожарная опасность. В Петропавловске днем ожидаются дождь, гроза, град. Ночью и утром ожидается туман. Ветер западный, юго-западный днем 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, град, шквал. Ветер западный, юго-западный на западе, севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер западный, юго-западный порывы 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что сразу на 10 регионов Казахстана обрушится очень сильная жара до +48°C.