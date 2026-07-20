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Общество

Выборы в Курултай станут важным этапом политической модернизации Казахстана – эксперт

Выборы в Курултай станут важным этапом политической модернизации Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 16:58 Фото: из личного архива Долкунтая Алиева
Председатель Республиканского культурного центра уйгуров Казахстана Долкунтай Алиев рассказал, что предстоящие выборы в Курултай создадут дополнительные возможности для участия граждан в управлении страной, сообщает Zakon.kz.
По его словам, формирование Курултая станет важным шагом в реализации проводимых политических преобразований, направленных на укрепление государственных институтов и повышение эффективности государственного управления.
"Это важный этап политической модернизации. Процесс обновления – естественный путь развития государства. Он создает условия для более активного участия граждан, особенно молодежи, в принятии решений, определяющих будущее страны", – отметил Долкунтай Алиев.
Особое внимание, по его мнению, необходимо уделить привлечению молодых, образованных и инициативных граждан к общественно-политической деятельности, сохраняя при этом преемственность поколений.
"Речь идет не о том, чтобы оттеснить старшее поколение, а о том, чтобы объединить жизненный опыт и новые взгляды. Именно такое взаимодействие обеспечит эффективное развитие общества", – подчеркнул он.
Эксперт также отметил, что будущий Курултай должен стать площадкой, объединяющей людей, которые руководствуются интересами государства, уважают закон и способны принимать ответственные решения в интересах общества.
"Именно такой представительный орган сможет определять ключевые направления развития страны и способствовать реализации инициатив, отвечающих запросам граждан", – сказал он.
По мнению председателя Республиканского культурного центра уйгуров Казахстана, предстоящие выборы будут способствовать дальнейшему укреплению национального единства, развитию политической культуры и устойчивому социально-экономическому развитию страны.

14 июля 2026 года ЦИК завершил прием партийных списков на выборы в Курултай.
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Фото Бауржан Апсеитов
Бауржан Апсеитов
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