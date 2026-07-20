Выборы в Курултай станут важным этапом политической модернизации Казахстана – эксперт

Председатель Республиканского культурного центра уйгуров Казахстана Долкунтай Алиев рассказал, что предстоящие выборы в Курултай создадут дополнительные возможности для участия граждан в управлении страной, сообщает Zakon.kz.

По его словам, формирование Курултая станет важным шагом в реализации проводимых политических преобразований, направленных на укрепление государственных институтов и повышение эффективности государственного управления.

"Это важный этап политической модернизации. Процесс обновления – естественный путь развития государства. Он создает условия для более активного участия граждан, особенно молодежи, в принятии решений, определяющих будущее страны", – отметил Долкунтай Алиев.

Особое внимание, по его мнению, необходимо уделить привлечению молодых, образованных и инициативных граждан к общественно-политической деятельности, сохраняя при этом преемственность поколений.

"Речь идет не о том, чтобы оттеснить старшее поколение, а о том, чтобы объединить жизненный опыт и новые взгляды. Именно такое взаимодействие обеспечит эффективное развитие общества", – подчеркнул он.

Эксперт также отметил, что будущий Курултай должен стать площадкой, объединяющей людей, которые руководствуются интересами государства, уважают закон и способны принимать ответственные решения в интересах общества.

"Именно такой представительный орган сможет определять ключевые направления развития страны и способствовать реализации инициатив, отвечающих запросам граждан", – сказал он.

По мнению председателя Республиканского культурного центра уйгуров Казахстана, предстоящие выборы будут способствовать дальнейшему укреплению национального единства, развитию политической культуры и устойчивому социально-экономическому развитию страны.



