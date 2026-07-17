Акимат показал, какой объект начали сносить в Алматы 17 июля
Фото: Telegram/almaty_akimat
В Алматы продолжается снос незаконных объектов. На этот раз речь о незаконной пристройке, расположенной по адресу: ул. Розыбакиева, 249/1, сообщает Zakon.kz.
Об этом 17 июля 2026 года рассказали в акимате южной столицы:
"В ходе внеплановой проверки установлено, что объект был возведен без разрешительных документов. В отношении собственника приняты административные меры и выдано предписание об устранении нарушений. После материалы были направлены в суд".
Постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям пристройка признана незаконной и подлежит сносу.
"Демонтаж объекта начат сегодня с участием судебных исполнителей Департамента юстиции города", – уточнили в пресс-службе акимата Алматы.
26 июня 2026 года стало известно, что в центре Алматы начали сносить крупнейшую пристройку. Судебные разбирательства длились два года.
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