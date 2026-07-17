"Башку снесу тебе сразу!": угрозы медику из Костаная попали на видео

В Костанае полиция начала проверку после того, как местный медик опубликовала видео с жесткими угрозами и оскорблениями на рабочем месте. На вопиющую ситуацию в соцсетях уже отреагировали в правоохранительных органах региона, передает Zakon.kz.

Пострадавшая сотрудница решила не замалчивать инцидент и предала дело огласке в надежде привлечь внимание общества к незащищенности медицинского персонала.

"Я публикую это не для жалости. Я публикую это потому, что молчание только делает такие ситуации привычными. А они не должны становиться привычными. Мы, медицинские работники, приходим на работу лечить, помогать и поддерживать людей. Но слишком часто вместо обычного рабочего дня получаем унижения, угрозы и страх", – написала пострадавшая в соцсети Threads.

К своей публикации медицинский работник прикрепила видеозапись разговора, на которой отчетливо слышно, как агрессивно настроенный посетитель переходит на личности и обещает применить физическую силу.

"Башку снесу тебе сразу! Прибью за твое поведение наглое! Ты наглая, тварь", – говорит мужчина за кадром.

Резонансный видеоролик быстро разошелся по локальным пабликам и вызвал волну возмущения среди пользователей, которые потребовали немедленно наказать дебошира.

В Департаменте полиции Костанайской области сообщили, что по данному факту уже начата официальная проверка. Стражи порядка заверили, что агрессору не удастся избежать наказания за свои действия.

"В настоящее время лицо, оскорблявшее медицинского работника, устанавливается и обязательно будет привлечено к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан", – сообщили 17 июля 2026 года корреспонденту Zakon.kz в ДП.

7 марта 2026 года в Казахстане вступили в силу изменения в Уголовный кодекс, которые ужесточают наказание за физическое насилие и угрозы в адрес медицинских работников.