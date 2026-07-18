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События

Миллиардное хищение в Air Astana: какое решение вынесла апелляция

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, здание аэропорта Алматы, Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты , фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2026 11:11 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Апелляционная коллегия по уголовным делам суда Алматы оставила без изменения приговор по резонансному делу о хищении более 1 млрд тенге в АО "Эйр Астана" и легализации преступных доходов. Об этом 18 июля 2026 года Zakon.kz рассказали в Главной транспортной прокуратуре (ГТП) РК.

В ГТП напомнили, что организатор схемы получил 9 лет лишения свободы, двое его сообщников – по 8 лет 6 месяцев. Всем осужденным также назначены конфискация имущества и запрет занимать должности в коммерческих организациях сроком на 5 лет.

Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны на сумму свыше 1 млрд тенге. Конфискованное имущество будет направлено на возмещение причиненного ущерба.

"Апелляционная инстанция, рассмотрев доводы защиты, оставила приговор без изменения, а жалобы – без удовлетворения", – следует из релиза Главной транспортной прокуратуры РК, распространенного в субботу.

Приговор по резонансному делу о хищении более 1 млрд тенге в Air Astana и легализации преступных доходов вынесли в Алмалинском районном суде Алматы в январе 2026 года. Приговором суда Исанов и Абулханов признаны виновными и им назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества. Еркенулы признан виновным, и ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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