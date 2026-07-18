Государству возвращены тысячи гектаров сельхозземель стоимостью более 18 млн тенге

В Павлодарской области государству возвращены тысячи гектаров сельскохозяйственных земель. Причину и стоимость участков 18 июля 2026 года назвали в прокуратуре региона, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что прокуратурой Иртышского района выявлены факты неэффективного использования земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 89 тыс. гектаров.

"Проведенный прокуратурой анализ показал, что 54 землепользователя использовали сельхозугодья с нарушением требований земельного законодательства. По 15 фактам, касающимся земель общей площадью свыше 56 тыс. гектаров, материалы направлены в Департамент по управлению земельными ресурсами Павлодарской области для принятия мер и проведения проверок. В результате принятых мер в государственную собственность возвращено 2531,2 гектара пастбищных земель кадастровой стоимостью более 18 млн тенге". Прокуратура Павлодарской области

Возвращенные участки включены в специальный земельный фонд Иртышского района. В дальнейшем они будут предоставлены гражданам для ведения крестьянских и фермерских хозяйств в установленном законом порядке.

"Земельные ресурсы являются одним из ключевых факторов развития агропромышленного комплекса. Законодательством предусмотрены требования по минимально допустимой нагрузке на пастбища, поскольку достаточное количество сельскохозяйственных животных способствует сохранению плодородия земель, восстановлению кормовой базы и предотвращению деградации почвы". Прокуратура Павлодарской области

2 июля 2026 года стало известно, что в Алматы государству вернули 17 земельных участков в районе Бутаковки. Общая площадь составила более 7,7 га. Причина – в ходе проведенной проверки были выявлены нарушения при оформлении кадастровых паспортов объектов недвижимости на указанных земельных участках.