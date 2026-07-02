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События

В Алматы государству вернули 17 земельных участков в районе Бутаковки

Горы, гора, горная местность, Кок-Жайляу, Иле-Алатауский государственный национальный природный парк, урочище Кок-Жайлау, тучи, тучность, облачность, пасмурная погода, пасмурность, дождливая погода, туризм, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 15:37 Фото: Zakon.kz
По решению суда в государственную собственность возвращены 17 земельных участков общей площадью более 7,7 га, расположенных в водоохранной зоне русла реки Бекенбай (микрорайон Музтау, ранее – Бутаковка) в Медеуском районе Алматы, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе городского акимата 2 июля 2026 года озвучили некоторые подробности возврата земельных участков. Так, в ходе проведенной проверки были выявлены нарушения при оформлении кадастровых паспортов объектов недвижимости на указанных земельных участках.

По итогам проверки Департамент по управлению земельными ресурсами Алматы выдал предписание об аннулировании идентификационных документов на 17 земельных участков. В связи с неисполнением требований предписания департамент обратился с иском в Специализированный межрайонный экономический суд.

Решением суда исковые требования удовлетворены в полном объеме. После вступления судебного акта в законную силу земельные участки возвращены в государственную собственность.

Чуть ранее в пресс-службе прокуратуры Атырау рассказывали о том, как им удалось вернуть государству имущество стоимостью свыше 700 миллионов тенге.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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