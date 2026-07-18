Казахстан в фокусе мировой прессы: как СМИ оценили визит Касым-Жомарта Токаева в Шанхай

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Шанхай с рабочим визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. За встречей пристально наблюдали зарубежные СМИ. Что они отметили в своих материалах, изучил Zakon.kz.

В период с 16 по 17 июля 2026 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев находился по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина в китайском Шанхае с рабочим визитом.

В ходе встречи глава государства также провел переговоры с представителями ведущих китайских компаний и принял участие во Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC).

Поездка выдалась насыщенной и продуктивной, за деловыми переговорами пристально наблюдали иностранные СМИ, которые проанализировали итоги встречи между странами.

Intellinews (Германия)

"Казахстан и Китай подписали более 70 коммерческих соглашений и меморандумов на сумму более 15 миллиардов долларов, охватывающих искусственный интеллект, цифровую инфраструктуру, транспорт, производство, энергетику и критически важные полезные ископаемые", – пишет издание Intellinews.

Отдельно автор материала выделил подписанное соглашение между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана и компанией "Huawei Technologies", которое фактически становится основанием для развития стратегического партнерства, а также подтверждает устремления Казахстана в своем развитии делать ставку на новые технологии и ИИ.

Дополнительно издание отмечает, что президент Токаев в ходе своего визита в Шанхай встретился с руководителем компании "Contemporary Amperex Technology Co. Limited" и обсудил возможность строительства завода по производству аккумуляторов в Казахстане. В случае реализации проекта этот завод по производству аккумуляторов станет первым в Центральной Азии предприятием такого масштаба.

Euronews (ЕС)

В материале Euronews также описываются итоги визита президента Казахстана в Китай, при этом более детально отмечается вопрос выстраивания казахстанско-китайского сотрудничества в транспортно-логистической сфере.

В прошлом году на Казахстан приходилось примерно 85% железнодорожных грузоперевозок между Китаем и Европой, и, по словам Касым-Жомарта Токаева, он хотел бы превратить это в стратегическое преимущество, пишет издание.

"Казахстан должен стать главным транспортно-логистическим узлом, связывающим Китай с Центральной Азией, Кавказом, Ближним Востоком и Европой", – приводит в пример автор материала заявление президента Казахстана.

Также в статье отмечается, что на сегодняшний день наша страна связана с 13 международными транспортными коридорами и за последние 15 лет правительство Казахстана инвестировало в транспортную инфраструктуру более 35 миллиардов долларов.

The Times of Central Asia (США)

А вот издание "The Times of Central Asia", освещая прошедший рабочий визит двух лидеров, более детально уделило внимание участию Касым-Жомарта Токаева во Всемирной конференции по искусственному интеллекту и созданию Всемирной организации сотрудничества в области ИИ.

Президент Токаев назвал создание организации историческим решением и заявил, что она может стать основой для универсальной системы управления ИИ, пишет издание.

Кроме того, в материале также отмечается, что Токаев поддержал главный принцип конференции: "Искусственный интеллект во благо, искусственный интеллект для всех", утверждая, что технологический прогресс должен приносить пользу людям в целом, а не усугублять неравенство внутри стран и между ними.

Положительно оценивается и предложение Касым-Жомарта Токаева провести первое заседание новой организации в Астане и открыть ее Центральноазиатский офис в Казахстане.

China Daily (КНР)

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал Китай и Казахстан укреплять сопряжение стратегий и программ развития двух государств, а также непрерывно углублять прагматичное сотрудничество, пишет издание.

В статье также сообщается, что Си Цзиньпин заявил об этом в ходе встречи с Касым-Жомартом Токаевым в Шанхае. С его слов, вечное всестороннее стратегическое партнерство между двумя странами сохраняет сильную динамику, демонстрируя огромный потенциал сотрудничества и широкие перспективы развития.

Кроме того, в издании также отмечают готовность КНР делиться технологиями цифровой экономики и ИИ для цифровизации Казахстана.

"Анадолу" (Турция)

Итоги встречи освещает и турецкое издание: в своей колонке они особое внимание уделили тому, что Казахстан сегодня готов плодотворно сотрудничать с партнерами в сфере ИИ ради поддержания мира.

Об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в ходе участия в церемонии открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае, посвященной теме "Партнерство в области искусственного интеллекта во имя светлого будущего".



Также отмечается, что глава государства поддержал выдвинутую Всемирной конференцией по искусственному интеллекту концепцию "ИИ во благо, ИИ для всех".

"Считаем, что предложенные принципы должны лежать в основе наших совместных усилий, направленных на то, чтобы технологический прогресс обеспечивал всеобщее благо. Убежден, что будущее принадлежит тем, кто способен тесно сотрудничать и строить прочные партнерские отношения на основе взаимного доверия и общих интересов", – процитировало Касым-Жомарта Токаева "Анадолу".

Кроме того, президент Казахстана подчеркнул, что в данном контексте чрезвычайную важность обретает масштабная концепция построения сообщества единой судьбы человечества, предложенная председателем Си Цзиньпином.