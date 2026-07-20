Нацбанк показал новую коллекционную монету с ярким дизайном

Фото: Zakon.kz

Монета выпущена в рамках серии "Природные жемчужины Казахстана". Она изготовлена из серебра 925-й пробы с применением современных технологий цветной печати и интерференционного радужного покрытия, сообщает Zakon.kz.

Вес изделия составляет 31,1 г, размер – 45 × 30 мм. Монета отчеканена в качестве proof, имеет номинал 1000 тенге. Общий тираж ограничен 2000 экземпляров. Фото: Нацбанк Казахстана Ранее сообщалось, что Нацбанк Казахстана объявил о выпуске трех новых монет.

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