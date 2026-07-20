Беспилотник снова атаковал танкер на КТК: стали известны подробности

Накануне ночью беспилотник атаковал танкер NELSA, который находился под погрузкой на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море. В консорциуме прокомментировали ситуацию, сообщает Zakon.kz.

В результате атаки в ночь с 19 на 20 июля на судне возник пожар. Но, по данным Минэнерго республики, возгорание оперативно ликвидировали.

"Пострадавших нет, разлива нефти не допущено. В настоящее время проводится оценка технического состояния судна и последствий инцидента. Министерство энергетики Республики Казахстан находится на постоянной связи с Каспийским трубопроводным консорциумом", – сообщили в ведомстве.

В свою очередь в пресс-службе КТК сообщили, что танкер NELSA в момент атаки находился под погрузкой у выносного причального устройства ВПУ-1.

"Беспилотный летательный аппарат попал в кормовую часть правого борта судна – между надстройкой и машинно-котельным отделением", – сказали в консорциуме.

В КТК отметили, что после предыдущей атаки на гражданские танкеры погрузка нефти грузоотправителей из Казахстана и США была возобновлена вечером 19 июля. Однако уже на следующий день, 20 июля, гражданское судно вновь подверглось атаке.

"В результате попадания беспилотника на танкере возник пожар на палубе и во внутренних отсеках. Возгорание в течение нескольких часов ликвидировали погрузочные бригады судна совместно с аварийно-спасательными подразделениями КТК, задействовавшими плавсредства". КТК

Интернациональный экипаж в составе 22 человек был эвакуирован буксирами КТК. По данным консорциума, пострадавших нет.

В КТК также напомнили, что после первой атаки Министерство иностранных дел и Министерство энергетики Казахстана осудили нападение, заявив, что атаки на исключительно гражданские объекты являются недопустимым посягательством на экономические интересы республики.

19 июля стало известно, что два танкера, осуществлявшие погрузку казахстанской нефти на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов. В связи с инцидентом Министерство энергетики Казахстана выступило с официальным обращением.





"Казахстан требует незамедлительного прекращения атак и принятия исчерпывающих мер в целях обеспечения безопасности инфраструктуры экспорта казахстанского углеводородного сырья. Настоятельно призываем страны-партнеры решительно осудить указанные атаки и приглашаем все заинтересованные стороны к выработке практических мер. Исходим из того, что только неукоснительное соблюдение норм международного права позволит избежать повторения подобных инцидентов", – отметили в министерстве после предыдущих атак.

Известно, что Каспийский трубопроводный консорциум объединяет крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса разных стран мира.

