Казахстанским водителям, направляющимся в Грузию, сообщили хорошую новость

Казахстан и Грузия сделали еще один шаг к упрощению международных грузоперевозок, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля, с 22 июля 2026 года страны в тестовом режиме начнут обмениваться разрешениями на международные автомобильные перевозки в электронном формате через систему e-Permit.

Ожидается, что переход на электронные разрешения позволит сократить бюрократические процедуры, повысить прозрачность перевозок и значительно ускорить оформление документов.

Кроме того, стороны подтвердили готовность полностью отказаться от лимитов на разрешения после завершения перехода на электронный обмен.

Участники встречи также обсудили развитие двусторонних и транзитных грузоперевозок. Для удовлетворения спроса перевозчиков Казахстан и Грузия договорились дополнительно обменяться 6 тыс. разрешений уже в 2026 году.

Также была предварительно согласована квота на 2027 год – 20,5 тыс. разрешений, что на 6 тыс. больше, чем в предыдущем периоде.

Еще в мае 2026 года сообщалось, что контроль за большегрузами ужесточат в Казахстане.

