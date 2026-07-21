Казахстанские школьники вошли в число лучших на одной из самых престижных математических олимпиад мира

С 13 по 21 июля 2026 года в Шанхае прошла 67-я Международная математическая олимпиада (International Mathematical Olympiad, IMO). В одном из самых престижных и старейших интеллектуальных соревнований мира приняли участие около 700 школьников из 117 стран, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства просвещения РК, по итогам олимпиады сборная Казахстана завоевала 3 серебряные и 3 бронзовые медали.

Серебряные медали завоевали:

Тимур Мурат – ученик 12-го класса международной школы Haileybury Almaty;

Али Еркебуланович – ученик 11-го класса школы-лицея "NURORDA" Алматы;

Батырхан Бейганов – ученик 10-го класса Республиканской физико-математической школы.

Бронзовые медали завоевали:

Ерасыл Алтынбек – ученик 11-го класса школы-лицея "NURORDA" Алматы;

Маргулан Шарел – ученик 12-го класса международной школы Spectrum Астаны;

Амирлан Аманжолов – ученик 12-го класса международной школы Haileybury Almaty.

Международная математическая олимпиада проводится с 1959 года и является старейшей и одной из самых престижных предметных олимпиад в мире. Казахстан принимает участие в этом интеллектуальном соревновании с 1992 года.

В ведомстве уточнили, что за это время национальная сборная выступила на олимпиаде 34 раза, завоевав 16 золотых, 54 серебряные и 86 бронзовых медалей, а также 30 Почетных грамот.

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