Казахстанские школьники вошли в число лучших на одной из самых престижных математических олимпиад мира
Фото: пресс-служба Министерства просвещения РК
С 13 по 21 июля 2026 года в Шанхае прошла 67-я Международная математическая олимпиада (International Mathematical Olympiad, IMO). В одном из самых престижных и старейших интеллектуальных соревнований мира приняли участие около 700 школьников из 117 стран, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы Министерства просвещения РК, по итогам олимпиады сборная Казахстана завоевала 3 серебряные и 3 бронзовые медали.
Серебряные медали завоевали:
- Тимур Мурат – ученик 12-го класса международной школы Haileybury Almaty;
- Али Еркебуланович – ученик 11-го класса школы-лицея "NURORDA" Алматы;
- Батырхан Бейганов – ученик 10-го класса Республиканской физико-математической школы.
Бронзовые медали завоевали:
- Ерасыл Алтынбек – ученик 11-го класса школы-лицея "NURORDA" Алматы;
- Маргулан Шарел – ученик 12-го класса международной школы Spectrum Астаны;
- Амирлан Аманжолов – ученик 12-го класса международной школы Haileybury Almaty.
Международная математическая олимпиада проводится с 1959 года и является старейшей и одной из самых престижных предметных олимпиад в мире. Казахстан принимает участие в этом интеллектуальном соревновании с 1992 года.
В ведомстве уточнили, что за это время национальная сборная выступила на олимпиаде 34 раза, завоевав 16 золотых, 54 серебряные и 86 бронзовых медалей, а также 30 Почетных грамот.
Ранее мы рассказывали о результатах казахстанских школьников на Международной олимпиаде по экономике.
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