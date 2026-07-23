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События

Глазной институт создал первый в Казахстане мобильный центр диагностики зрения мирового уровня

автобус, мобильный центр офтальмологической диагностики, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 12:46 Фото: Zakon.kz
В Казахстане создан первый мобильный офтальмологический диагностический центр. Уникальный комплекс разработали, спроектировали специалисты КазНИИ Глазных болезней. Он позволяет проводить полноценную диагностику зрения в любой точке Казахстана, даже в самых отдаленных населенных пунктах.

Казахстан сделал еще один шаг в развитии современной медицины. В Казахском научно-исследовательском институте глазных болезней создан первый в стране мобильный офтальмологический диагностический центр – уникальный проект, разработанный специалистами НИИ от концепции до инженерных решений. Недавно мобильный комплекс поступил в институт с завода-изготовителя, сообщает Zakon.kz.

мобильный центр офтальмологической диагностики, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 12:46

Фото: Zakon.kz

По словам директора Казахского научно-исследовательского института глазных болезней Александра Рязанцева, идея создания мобильного офтальмологического центра появилась еще в 2024 году. Тогда специалисты института проанализировали существующую систему оказания офтальмологической помощи и пришли к выводу, что многим казахстанцам сложно вырваться на регулярные профилактические обследования.

"Мы изучали потребности населения и понимали, что современный ритм жизни не всегда позволяет людям своевременно посещать офтальмолога. Поэтому решили изменить сам подход: если пациент не может прийти к врачу, значит, врач должен приехать к пациенту. Именно эта идея легла в основу всего проекта", – рассказал директор Глазного института.
автобус, мобильный центр офтальмологической диагностики, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 12:46

Фото: Zakon.kz

Разработчики отмечают, что большинство существующих мобильных медицинских комплексов ориентированы на лабораторную диагностику, консультации различных специалистов или проведение общих скринингов. Проект Казахского НИИ глазных болезней стал первым в Казахстане специализированным мобильным офтальмологическим диагностическим центром.

мобильный центр офтальмологической диагностики, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 12:46

Фото: Zakon.kz

автобус, мобильный центр офтальмологической диагностики, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 12:46

Фото: Zakon.kz

При создании комплекса особое внимание уделили не только медицинской части, но и инженерным решениям. Внутри размещены полноценные кабинеты врача-офтальмолога, оснащенные современным оборудованием ведущих производителей США, Германии и Японии.

автобус, мобильный центр офтальмологической диагностики, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 12:46

Фото: Zakon.kz

Техника рассчитана на постоянные перевозки, не требует длительной перенастройки после переездов и позволяет практически сразу после прибытия приступить к обследованию пациентов.

автобус, мобильный центр офтальмологической диагностики, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 12:46

Фото: Zakon.kz

Концепция мобильного центра предусматривает проведение полного первичного офтальмологического обследования. Здесь можно проверить остроту зрения, выполнить объективную диагностику, оценить состояние сетчатки и определить дальнейшую тактику лечения. При выявлении серьезной патологии пациент сразу получает направление к профильным специалистам института.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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