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События

В Семее заложили капсулу строительства новой школы BINOM

Строительство новой школы, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 15:25 Фото: BINOM
21 июля в микрорайоне Карагайлы города Семея состоялась торжественная церемония закладки капсулы в основание новой школы BINOM. Современный образовательный комплекс на 1 400 ученических мест станет первой школой сети BINOM в области Абай.

В мероприятии приняли участие представители акимата области Абай, руководители сети школ BINOM, компании BI Engineering & Construction, педагоги, жители города и будущие ученики.

Новая школа общей площадью более 17 тыс. кв. м будет состоять из 12 функциональных блоков. В четырехэтажном здании с подвальным этажом разместятся 56 учебных кабинетов, включая классы начальной, основной и старшей школы, специализированные кабинеты информатики, цифровой грамотности, робототехники и иностранных языков, а также три спортивных зала.

Строительство новой школы, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 15:25

Фото: BINOM

Особое внимание в проекте уделено современным образовательным пространствам. В школе появятся STEM-лаборатория, FABLAB с кинофотолабораторией, кабинеты визуального искусства, дизайна и технологии, культуры дома и культуры питания, meeting room, актовый зал и другие специализированные помещения, позволяющие детям получать практические навыки и развивать творческий потенциал.

"Для нас строительство школы в Семее ‒ это важный этап развития сети BINOM и возможность сделать современное образование доступным для еще большего числа детей. Мы убеждены, что качественная образовательная среда напрямую влияет на будущее региона. Наша задача ‒ создать школу, где каждый ребенок сможет раскрыть свой потенциал, а педагоги получат все необходимые условия для профессионального роста", ‒ отметила директор сети школ BINOM Шолпан Кадырова.
Строительство новой школы, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 15:25

Фото: BINOM

На прилегающей территории предусмотрена полноценная спортивная и рекреационная инфраструктура: футбольная площадка, универсальная площадка для баскетбола и волейбола, площадка начальной военной подготовки, полоса препятствий, беговая дорожка, сектор для прыжков в длину и метания мяча, а также несколько зон отдыха и площадка для проведения школьных мероприятий.

Строительство объекта осуществит компания BI Engineering & Construction, имеющая многолетний опыт реализации образовательных и других социально значимых объектов по всему Казахстану.

Строительство новой школы, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 15:25

Фото: BINOM

"Строительство современной школы ‒ это прежде всего ответственность перед будущими поколениями. Мы применяем проверенные инженерные решения и современные технологии строительства, чтобы создать безопасное, надежное и комфортное пространство, которое будет служить детям и педагогам многие десятилетия", ‒ сказал директор дивизиона "Центр" BI Engineering & Construction Алибек Омаров.

После завершения строительства школа BINOM сможет принять 1 400 учеников и станет одним из крупнейших образовательных объектов нового микрорайона Карагайлы, обеспечив его жителей современной инфраструктурой для обучения, спорта и всестороннего развития детей.

Строительство новой школы, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 15:25

Фото: BINOM

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Айсулу Омарова
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