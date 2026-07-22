Рынок труда меняется: почему временных вакансий в Казахстане становится все меньше

В Казахстане с начала 2026 года трудоустроены почти 250 тысяч человек. Такую информацию озвучили Zakon.kz в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН).

Так, по состоянию на 1 июля 2026 года в Казахстане трудоустроено 249 598 человек.

"С начала года 96 415 казахстанцев получили постоянную работу. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество граждан, трудоустроенных на постоянные рабочие места, увеличилось более чем на 30 тысяч человек". Пресс-служба МТСЗН РК

На сегодняшний день почти две трети всех трудоустроенных получают именно постоянную занятость, обеспечивающую стабильный доход и полный пакет социальных гарантий.

Одновременно продолжается изменение структуры рынка труда.

Если ранее значительная часть трудоустройства приходилась на временные рабочие места, то сегодня приоритет последовательно смещается в сторону долгосрочной занятости. Количество временно трудоустроенных сократилось со 115 960 до 76 953 человек, что свидетельствует о переходе к более устойчивой модели занятости населения.

Также известно, что по итогам первого квартала 2026 года численность занятого населения достигла 9 млн 392 тыс. человек, а количество наемных работников увеличилось почти на 150 тыс. человек.

Уровень безработицы сохраняется на низком уровне – 4,5%, молодежной безработицы – 3%.

Стоит отметить, что 21 июля 2026 года министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на заседании правительства рассказал, что для автомобильной промышленности разработали 31 новую профессию, еще 22 существующие трансформируют.