Рынок труда меняется: почему временных вакансий в Казахстане становится все меньше
Так, по состоянию на 1 июля 2026 года в Казахстане трудоустроено 249 598 человек.
"С начала года 96 415 казахстанцев получили постоянную работу. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество граждан, трудоустроенных на постоянные рабочие места, увеличилось более чем на 30 тысяч человек".Пресс-служба МТСЗН РК
На сегодняшний день почти две трети всех трудоустроенных получают именно постоянную занятость, обеспечивающую стабильный доход и полный пакет социальных гарантий.
Одновременно продолжается изменение структуры рынка труда.
Если ранее значительная часть трудоустройства приходилась на временные рабочие места, то сегодня приоритет последовательно смещается в сторону долгосрочной занятости. Количество временно трудоустроенных сократилось со 115 960 до 76 953 человек, что свидетельствует о переходе к более устойчивой модели занятости населения.
Также известно, что по итогам первого квартала 2026 года численность занятого населения достигла 9 млн 392 тыс. человек, а количество наемных работников увеличилось почти на 150 тыс. человек.
Уровень безработицы сохраняется на низком уровне – 4,5%, молодежной безработицы – 3%.
Стоит отметить, что 21 июля 2026 года министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на заседании правительства рассказал, что для автомобильной промышленности разработали 31 новую профессию, еще 22 существующие трансформируют.