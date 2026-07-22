Две версии одной ночи: полиция Алматы разбирается в конфликте мужчины и девушки

Ночной вызов, две противоположные версии и полицейская проверка. В Алматы выясняют обстоятельства конфликта между мужчиной и молодой женщиной, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Департамента полиции (ДП), на пульт 102 поступило сообщение о возможных противоправных действиях в отношении девушки в одном из жилых комплексов Алатауского района.

На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции.

По предварительным данным, девушка рассказала, что после знакомства с прохожим оказалась у него дома. Позже между ними произошел конфликт, после которого она обратилась в полицию, заявив о противоправных действиях со стороны мужчины.

Сам мужчина придерживается иной версии.

По его словам, он предложил девушке временную помощь исключительно из человеческих побуждений, после того как она сообщила, что не может попасть к родственникам и осталась без связи.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, проверяют доводы обеих сторон и проводят необходимые процессуальные действия. Уже по итогам проверки произошедшему будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством.

Немного ранее мы рассказывали, что житель Алматы не разобрался в ситуации и избил случайного прохожего.