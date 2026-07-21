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Происшествия

Житель Алматы не разобрался в ситуации и избил случайного прохожего

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 15:59 Фото: pexels
Искал потерянную вещь – оказался избитым. В Алматы ночное подозрение обернулось уголовным разбирательством. Подробности произошедшего Zakon.kz рассказали в пресс-службе городского Департамента полиции (ДП).

Известно, что ночью на пульт 102 поступил вызов из 6-го микрорайона Алматы. Сообщалось об избиении молодого мужчины.

На место незамедлительно были ориентированы ближайшие патрульные экипажи Ауэзовского района. Подозреваемого оперативно задержали.

По предварительным данным, задержанный пояснил, что принял прохожего за человека, который якобы ищет тайник с наркотиками. Однако сам потерпевший утверждает, что искал свою потерянную вещь.

"Мужчина получил телесные повреждения. На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи, после чего пострадавшего доставили в медицинское учреждение для обследования".Пресс-служба ДП Алматы

Истинные мотивы произошедшего, а также все обстоятельства конфликта будут установлены в ходе расследования.

10 июля 2026 года мы рассказывали о другом инциденте. Тогда нож в шею воткнули алматинцу в кафе.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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