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События

19 домов, 10 участков, 2 квартиры и 4 авто конфисковали у участников ОПГ, похитившей более 3 млрд тенге

Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 10:15 Фото: Zakon.kz
В Туркестане осуждены 27 участников организованной преступной группы (ОПГ) за хищение более 3 млрд тенге бюджетных средств, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили 23 июля 2026 года в Агентстве РК по финансовому мониторингу (АФМ):

"В зависимости от роли каждому назначено от 6 до 8 лет лишения свободы".

Департаментом АФМ по Туркестанской области установлено, что в 2016-2021 годах руководство ТОО "КТ Яссы Несие" организовало схему хищения средств АО "Аграрная кредитная корпорация", выделенных в рамках программы поддержки агробизнеса для приобретения крупного рогатого скота.

Для получения кредитов на подставных лиц регистрировались фиктивные крестьянские хозяйства и ИП. Заявки сопровождались поддельными бизнес-планами, правоустанавливающими документами и несуществующим залоговым имуществом.

Специалисты по кредитованию обеспечивали подготовку документов, формировали фиктивные кредитные заключения, акты осмотра и документы о целевом использовании средств, создавая видимость законности выдачи займов.

Оценщики и специалисты по залоговому обеспечению оформляли недостоверные отчеты об оценке и подтверждали наличие имущества, которое фактически отсутствовало либо не соответствовало заявленной стоимости. Нотариусы за денежное вознаграждение удостоверяли фиктивные документы на объекты залога.

В результате, как подчеркнули в агентстве, установлено 33 факта совершения уголовных правонарушений, оформлены 24 фиктивных кредита, в качестве залога представлены 54 несуществующих объекта.

"По решению суда в доход государства конфисковано 19 жилых домов, 10 земельных участков, 2 квартиры, 4 коммерческих помещения и 4 автомашины".Пресс-служба АФМ РК

Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.

22 июля 2026 года стало известно, что в Казахстане завершено расследование по делу о незаконном содержании 35 краснокнижных хищных птиц. По данным АФМ, житель Караганды с 2017 года организовал на территории своего дома нелегальный питомник. Мужчина, являясь членом федерации "Құсбегілік" и сборной Казахстана по национальной охоте с ловчими птицами, через тематическую страницу в Instagram налаживал контакты с людьми, которые доставляли ему редких хищников, изъятых из дикой природы.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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