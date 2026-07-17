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События

Иностранцы тайком пытались вывезти из Казахстана более двух тонн дизеля

АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2026 00:47 Фото: Zakon.kz
В Восточно-Казахстанской области пресекли попытку незаконного вывоза в Китай более 2,6 тысячи литров дизельного топлива. Нарушителей с потайными баками поймали на таможенном посту "Майкапчагай", передает Zakon.kz.

Как сообщает 17 июля 2026 года издание YK-news.kz, 10 июля во время проверки четырех авто под управлением граждан КНР были обнаружены непредусмотренные конструкцией, специально оборудованные дополнительные баки для скрытой перевозки ГСМ.

Общий объем незаконно вывозимого дизельного топлива составил больше двух тонн.

"Данный вывоз не подпадает под категории исключений (топливо не является гуманитарной помощью, сертифицированными пробами для научных нужд или стандартным объемом заводского топливного бака автомобиля). Таким образом, в действиях граждан КНР усматриваются признаки прямого несоблюдения установленного запрета", – сообщили в департаменте госдоходов по ВКО.

Иностранцев привлекли к административной ответственности, на каждого из них наложен административный штраф в размере 32 437 тенге.

Все собранные материалы направлены в департамент экономических расследований (ДЭР) по ВКО.

Специалисты напомнили, что в целях защиты внутреннего рынка приказом Министерства энергетики введены жесткие ограничения: с 21 мая 2026 года по 21 ноября 2026 года действует полный запрет на вывоз с территории РК (в том числе в государства-члены ЕАЭС) автомобильным транспортом бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов.

Ранее в Павлодарской области "накрыли" масштабный канал вывоза топлива.

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Канат Болысбек
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