#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+21°
$
465.74
531.08
5.92
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+21°
$
465.74
531.08
5.92
События

Казахстанка решила "повесить" на подчиненного несуществующий долг

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 00:36 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Караганде суд признал недействительной денежную расписку, которую работодатель заставил подписать сотрудника при получении служебного авто. Истец пыталась через суд взыскать с мужчины несуществующий долг, однако судьи встали на сторону гражданина, передает Zakon.kz.

Поводом для разбирательства в суде района имени Ә. Бөкейхана стали взаимные иски. Женщина требовала вернуть заем с неустойкой, заявив, что давала деньги ответчику.

Мужчина подал встречный иск о признании расписки недействительной, пояснив, что средств не получал.

"Ранее он обратился к ИП с целью трудоустройства и заключил договор аренды автотранспорта. Расписка была составлена по указанию ИП при подписании договора аренды "на случай непредвиденных обстоятельств", однако фактической передачи денег не было. Автомобилем ответчик пользовался один день, после чего вернул его", – пояснили в суде.

О "долге" и вынесенном судебном акте карагандинец узнал лишь спустя время.

Суд напомнил, что договор займа считается заключенным только с момента фактической передачи средств. Истец доказательств выдачи денег предоставить не смогла.

"Материалами дела подтверждено, что расписка была составлена без фактического получения денег. Кроме того суд пришел к выводу, что спорная сделка совершена с нарушением требований законодательства, в том числе касающихся субъектного состава и свободы волеизъявления сторон. Договор оформлен между ИП и физическим лицом, при этом предоставление займа в данном случае противоречило установленным законодательством ограничениям", – отмечено в материалах дела.

Судьи квалифицировали фиктивную расписку как мнимую сделку.

В итоге истцу в взыскании денег отказали, а встречный иск удовлетворили: расписку признали недействительной (ничтожной) по п. 1 ст. 157 ГК РК.

Судебная коллегия Карагандинского областного суда оставила решение первой инстанции без изменений, а апелляционную жалобу – без удовлетворения. Вердикт вступил в законную силу.

Ранее практику применения УДО судами рассмотрели в Конституционном суде.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст
22:51, 28 апреля 2026
Пожилая казахстанка через суд потребовала деньги у дочери
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны
21:37, 17 апреля 2025
В Жамбылской области полицейский отстоял через суд право на декрет
онлайн-курс не был осуществлен
18:37, 02 июня 2026
Казахстанка судилась с продюсером из-за онлайн-курса – обман вскрылся прямо в суде
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: