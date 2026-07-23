Казахстанка решила "повесить" на подчиненного несуществующий долг

В Караганде суд признал недействительной денежную расписку, которую работодатель заставил подписать сотрудника при получении служебного авто. Истец пыталась через суд взыскать с мужчины несуществующий долг, однако судьи встали на сторону гражданина, передает Zakon.kz.

Поводом для разбирательства в суде района имени Ә. Бөкейхана стали взаимные иски. Женщина требовала вернуть заем с неустойкой, заявив, что давала деньги ответчику.

Мужчина подал встречный иск о признании расписки недействительной, пояснив, что средств не получал.

"Ранее он обратился к ИП с целью трудоустройства и заключил договор аренды автотранспорта. Расписка была составлена по указанию ИП при подписании договора аренды "на случай непредвиденных обстоятельств", однако фактической передачи денег не было. Автомобилем ответчик пользовался один день, после чего вернул его", – пояснили в суде.

О "долге" и вынесенном судебном акте карагандинец узнал лишь спустя время.

Суд напомнил, что договор займа считается заключенным только с момента фактической передачи средств. Истец доказательств выдачи денег предоставить не смогла.

"Материалами дела подтверждено, что расписка была составлена без фактического получения денег. Кроме того суд пришел к выводу, что спорная сделка совершена с нарушением требований законодательства, в том числе касающихся субъектного состава и свободы волеизъявления сторон. Договор оформлен между ИП и физическим лицом, при этом предоставление займа в данном случае противоречило установленным законодательством ограничениям", – отмечено в материалах дела.

Судьи квалифицировали фиктивную расписку как мнимую сделку.

В итоге истцу в взыскании денег отказали, а встречный иск удовлетворили: расписку признали недействительной (ничтожной) по п. 1 ст. 157 ГК РК.

Судебная коллегия Карагандинского областного суда оставила решение первой инстанции без изменений, а апелляционную жалобу – без удовлетворения. Вердикт вступил в законную силу.

Ранее практику применения УДО судами рассмотрели в Конституционном суде.