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События

90 млрд тенге ежегодно: в Казахстане готовят новую программу поддержки фермеров

Посев, полевые работы, поле, поля, сельское хозяйство, сельхозтехника, сельскохозяйственная техника, трактор, тракторы, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 19:55 Фото: akorda.kz
В Казахстане разработают комплексную программу поддержки внедрения водосберегающих технологий в сельском хозяйстве. Об этом 24 июля 2026 года проинформировали в пресс-службе правительства РК, сообщает Zakon.kz.

Программа объединит меры по развитию оросительной инфраструктуры, финансовой поддержке аграриев и стимулированию использования отечественного оборудования и материалов.

Отмечается, что соответствующее поручение дал заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин на совещании по вопросам развития орошаемого земледелия.

"Программа будет охватывать весь цикл внедрения современных систем орошения – от источника воды до установки оборудования у сельхозтоваропроизводителя. В нее войдут механизмы льготного финансирования приобретения дождевальных машин, оросительных установок и другой необходимой инфраструктуры, а также финансовая модель ведения земледелия с применением водосберегающих технологий, учитывающая выращиваемые культуры и ожидаемый экономический эффект. Приоритет при оказании государственной поддержки планируется отдавать технике и оборудованию отечественного производства".Пресс-служба правительства РК

По данным министерства сельского хозяйства, сегодня в Казахстане орошается 1,6 млн га сельхозугодий. Из них 57% поливается поверхностным способом, 36% – с использованием водосберегающих технологий и 7% – методом сплошного затопления.

В стране работают 7 отечественных производителей дождевальной техники: три предприятия расположены в Туркестанской области, два – в Астане, по одному – в Алматы и Атырауской области. Одновременно реализуются проекты по локализации производства техники мировых брендов Lindsey, Valley и Bauer, что позволит увеличить обеспеченность аграриев современным оборудованием.

К 2030 году площадь орошаемых земель планируется увеличить до 2,5 млн га.

В этом году впервые на системной основе обеспечена увязка структуры посевных площадей с фактическими лимитами водопользования. В рамках подготовки к вегетационному периоду сокращены площади наиболее водоемких культур. В частности, посевы риса уменьшены на 20,6 тыс. га. При этом по хлопчатнику обеспечен переход на водосберегающие технологии без сокращения общей площади посевов, которая составит 162,4 тыс. га. Это стало возможным благодаря увеличению площади капельного орошения на 29,8 тыс. га и сокращению традиционных способов полива на 12 тыс. га.

Весенне-полевые работы завершены. Общая посевная площадь в текущем году составила 23,8 млн га, в том числе риса – 80 тыс. га, хлопчатника – 162,4 тыс. га.

Для стимулирования внедрения современных технологий государством уже реализуется ряд мер поддержки. Возмещается до 80% затрат на бурение скважин, приобретение и установку водосберегающих систем орошения. Также действует дифференцированное субсидирование стоимости поливной воды в зависимости от применяемых технологий.

Ежегодно планируется внедрять водосберегающие технологии на площади не менее 150 тыс. гектаров. Сегодня они применяются на 543,5 тыс. гектаров, а к 2030 году их площадь должна достичь 1,3 млн гектаров.

"Кроме того, ежегодно порядка 30 тыс. гектаров богарных земель переводится в категорию орошаемых. Предполагается, что около 60% новых площадей будут оснащаться дождевальными системами. Для этого потребуется ежегодно закупать около 1,5 тыс. дождевальных машин. При средней стоимости одной установки около 60 млн тенге потребность в льготном кредитовании сельхозтоваропроизводителей оценивается в 90 млрд тенге ежегодно".Пресс-служба правительства РК
заместитель премьер-министра – министр национальной экономики РК Серик Жумангарин, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 19:55

Фото: primeminister.kz

Вице-премьер также поручил местным исполнительным органам провести ревизию земель сельскохозяйственного назначения, расположенных вблизи источников воды, определить участки, пригодные для вовлечения в орошаемое земледелие, обеспечить их перевод в категорию орошаемых земель и дальнейшее эффективное использование.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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