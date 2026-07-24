Не доверяйте фейкам: Мурат Абенов заявил о попытках манипулирования его прежними публикациями

Депутат VIII созыва Мажилиса Парламента Мурат Абенов заявил о попытках использовать его прежние публичные выступления для манипулирования общественным мнением.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, отдельные анонимные паблики распространяют фрагменты его годичной давности видеозаписей, вырывая их из контекста и используя для критики деятельности Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

"Считаю, что происходящее носит признаки информационной атаки и попытки манипулирования общественным мнением", – отметил он.

Вместе с тем экс-депутат подчеркнул, что действительно ранее обсуждал деятельность Агентства. Однако, по его словам, целью было совершенствование законодательства в сфере защиты прав заемщиков, противодействия кредитному мошенничеству и повышения ответственности финансовых организаций.

Абенов добавил, что сегодня между депутатским корпусом и Агентством выстроено конструктивное взаимодействие, результатом которого стали масштабные законодательные изменения в сфере защиты потребителей финансовых услуг.

"Среди них механизм добровольного отказа от получения кредитов, дополнительные меры защиты при выдаче онлайн-займов, включая "период охлаждения", обязательная идентификация с использованием ЭЦП и биометрии, приостановление и списание кредитов, оформленных мошенническим путем, создание Антифрод-центра Национального Банка и другие важные инициативы. Все эти меры стали результатом масштабной совместной работы депутатского корпуса и органов, регулирующих финансовый рынок", – подчеркнул Абенов.

Ранее Агентство также сообщало, что противодействие финансовому мошенничеству осуществляется в рамках межведомственного взаимодействия с правоохранительными органами, Национальным Банком и участниками финансового рынка.

Для оперативного пресечения мошеннических операций функционирует Антифрод-центр Национального Банка, обеспечивающий обмен информацией между финансовыми организациями и государственными органами в режиме реального времени. С начала 2025 года предотвращено более 163 тыс. мошеннических операций на сумму свыше 68 млрд тенге, а также заблокированы мошеннические операции на сумму более 28,9 млрд тенге.

На законодательном уровне Агентством реализован комплекс мер по предотвращению мошеннического оформления кредитов. Введены обязательная биометрическая идентификация, периоды охлаждения при выдаче онлайн-кредитов, требование личного присутствия при получении первого кредита, запрет на начисление вознаграждения по мошенническим кредитам на период следствия, а также расширены основания для внесудебного и судебного списания мошеннических кредитов. Благодаря принятым мерам в 2025 году банками и микрофинансовыми организациями были списаны 1,6 тыс. мошеннических кредитов граждан на общую сумму 1,9 млрд тенге.