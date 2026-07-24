#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
465.74
531.08
5.92
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
465.74
531.08
5.92
События

Не доверяйте фейкам: Мурат Абенов заявил о попытках манипулирования его прежними публикациями

АРРФР РК, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 19:52 Фото: сайт АРРФР РК
Депутат VIII созыва Мажилиса Парламента Мурат Абенов заявил о попытках использовать его прежние публичные выступления для манипулирования общественным мнением.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, отдельные анонимные паблики распространяют фрагменты его годичной давности видеозаписей, вырывая их из контекста и используя для критики деятельности Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

"Считаю, что происходящее носит признаки информационной атаки и попытки манипулирования общественным мнением", – отметил он.

Вместе с тем экс-депутат подчеркнул, что действительно ранее обсуждал деятельность Агентства. Однако, по его словам, целью было совершенствование законодательства в сфере защиты прав заемщиков, противодействия кредитному мошенничеству и повышения ответственности финансовых организаций.

Абенов добавил, что сегодня между депутатским корпусом и Агентством выстроено конструктивное взаимодействие, результатом которого стали масштабные законодательные изменения в сфере защиты потребителей финансовых услуг.

"Среди них механизм добровольного отказа от получения кредитов, дополнительные меры защиты при выдаче онлайн-займов, включая "период охлаждения", обязательная идентификация с использованием ЭЦП и биометрии, приостановление и списание кредитов, оформленных мошенническим путем, создание Антифрод-центра Национального Банка и другие важные инициативы. Все эти меры стали результатом масштабной совместной работы депутатского корпуса и органов, регулирующих финансовый рынок", – подчеркнул Абенов.

Ранее Агентство также сообщало, что противодействие финансовому мошенничеству осуществляется в рамках межведомственного взаимодействия с правоохранительными органами, Национальным Банком и участниками финансового рынка.

Для оперативного пресечения мошеннических операций функционирует Антифрод-центр Национального Банка, обеспечивающий обмен информацией между финансовыми организациями и государственными органами в режиме реального времени. С начала 2025 года предотвращено более 163 тыс. мошеннических операций на сумму свыше 68 млрд тенге, а также заблокированы мошеннические операции на сумму более 28,9 млрд тенге.

На законодательном уровне Агентством реализован комплекс мер по предотвращению мошеннического оформления кредитов. Введены обязательная биометрическая идентификация, периоды охлаждения при выдаче онлайн-кредитов, требование личного присутствия при получении первого кредита, запрет на начисление вознаграждения по мошенническим кредитам на период следствия, а также расширены основания для внесудебного и судебного списания мошеннических кредитов. Благодаря принятым мерам в 2025 году банками и микрофинансовыми организациями были списаны 1,6 тыс. мошеннических кредитов граждан на общую сумму 1,9 млрд тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат
11:34, 20 мая 2026
Партии будут приглашать более сильных депутатов – Мурат Абенов поделился ожиданиями о Курултае
Стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, строительство домов, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий
11:47, 08 октября 2025
Депутат Абенов: Законодательство было выстроено под бизнес-лобби
Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ
10:37, 22 апреля 2026
Абенов о случае проноса оружия в дом в Астане: Полиция должна сказать спасибо
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ФК &quot;Шахтёр&quot;
19:54, Сегодня
"Шахтёр" разгромил "Арыс" в матче Первой лиги
Фото: пресс-служба КШФ
19:28, Сегодня
Тимур Турлов выдвигает свою кандидатуру на пост президента FIDE
Фото: ATP
19:04, Сегодня
Александр Бублик без проблем вышел в финал топ-турнира в Австрии
Фото: ФК &quot;Тараз&quot;
18:54, Сегодня
"Тараз" обыграл "Елимай М" в матче Первой лиги
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: