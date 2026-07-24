Концерт под открытым небом и дрон-шоу завершили первый день мероприятий партии "Әділет" в Туркестане
Сотни дронов один за другим начали складываться в световые композиции. Сначала над Туркестаном появился контур карты Казахстана, затем – парящий беркут с расправленными крыльями.
"Это было невероятное зрелище, видеть только над родным городом – большая радость! Гордость переполняет от такого масштаба", – рассказывают жители Туркестана.
После этого в небе возникли силуэты мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи, Тайказана и каравана Великого шелкового пути, а затем – светящаяся надпись Turkistan с сердцем. Финальную часть шоу составили логотип партии, визуальные композиции "Таза Қазақстан", "Адал азамат", "Заң мен тәртіп", Государственный флаг Казахстана и дата предстоящих выборов – 23 августа.
Среди зрителей были и кандидаты в депутаты Курултая Рауан Кенжеханулы, Унзила Шапак, Ренат Бектуров, Асхат Аймагамбетов, Максим Рожин, Айжан Аймаганова и другие представители партии. Концерт стал завершением насыщенного дня, который прошел во встречах с жителями региона.
За один день кандидаты успели встретиться с педагогами, врачами, предпринимателями, ремесленниками, спортсменами, представителями интеллигенции и аграриями.
На каждой площадке жители делились своими идеями и предложениями по развитию региона.
Во время встреч представители партии рассказывали о ключевых направлениях предвыборной программы "Әділетті болашақ үшін", а все озвученные предложения, как сообщили в штабе, были зафиксированы для дальнейшей работы.
Финалом вечера стали световые композиции, посвященные общественным ценностям и государственным инициативам. В небе появились образы "Таза Қазақстан", "Адал Азамат", а также символы закона и порядка.
Туркестанская область стала первым регионом, который посетил Республиканский предвыборный штаб партии после официального старта агитационной кампании. Впереди у мобильного каравана "Әділетті Қазақстан үшін" встречи с жителями других регионов страны.
Подробный текст предвыборной программы читайте на сайте партии "Əділет".
Изготовлено: Пресс-служба партии "Əділет". Оплачено из средств избирательного фонда ОО "Партия "Əділет". Заказчик: Минжасаров Н.Т