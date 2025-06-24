"Мощно": масштабное дрон-шоу восхитило Астану

В понедельник, 23 июня 2025 года, в Астане состоялось грандиозное световое шоу дронов, приуроченное ко Дню казахстанской полиции. Очевидцы активно размещают видео и фотографии в социальных сетях с места событий, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе столичного акимата уточнили, что представление длилось 20 минут.

Стоит отметить, что в шоу участвовали 550 дронов.

Световые композиции, посвященные теме закона, порядка и безопасности, вызвали большой отклик среди десятка тысяч зрителей.

Так, свидетели шоу отмечают, что остались довольны. Многие также подчеркнули, что дроны являются отличной заменой салютам.

Шоу дронов – правильный выбор. Это красиво, безопасно и современно. Намного лучше, чем салют!

– Мощно.

Это хорошая альтернатива салютам и фейерверкам.

Очень красиво было, нам понравилось.

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Стоит отметить, что и жители Алматы 9 мая прикоснулись к красивому празднику. Тогда состоялось масштабное световое шоу, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Небо над площадью Абая превратилось в живую картину памяти, сотканную из света и движения дронов.