Расклейщика QR-кодов с рекламой наркомаркета задержали в Алматы
Подозрительные наклейки во время обхода административного участка обнаружил участковый инспектор полиции. Проверка показала, что QR-коды перенаправляли пользователей на сайт, через который распространялись наркотики и размещалась реклама наркоресурса.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний безработный житель Талгарского района, состоящий в наркотической зависимости.
При задержании у мужчины изъяли десятки типографских наклеек с QR-кодами, подготовленных для дальнейшего распространения.
По факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу.
В полиции призвали жителей быть внимательными. При обнаружении подобных наклеек с рекламой наркоресурсов граждан просят по возможности удалить их самостоятельно или сообщить о находке по телефону 102. По словам правоохранителей, каждый уничтоженный QR-код помогает ограничить распространение запрещенных веществ.
Ранее в Алматы к 16 годам лишения свободы приговорили 22-летнюю гражданку Казахстана, которая пыталась ввезти из Таиланда крупную партию наркотиков.