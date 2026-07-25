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События

Расклейщика QR-кодов с рекламой наркомаркета задержали в Алматы

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В Турксибском районе Алматы полицейские задержали мужчину, который распространял наклейки с QR-кодами, ведущими на интернет-ресурс по продаже наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Подозрительные наклейки во время обхода административного участка обнаружил участковый инспектор полиции. Проверка показала, что QR-коды перенаправляли пользователей на сайт, через который распространялись наркотики и размещалась реклама наркоресурса.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний безработный житель Талгарского района, состоящий в наркотической зависимости.

При задержании у мужчины изъяли десятки типографских наклеек с QR-кодами, подготовленных для дальнейшего распространения.

По факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу.

В полиции призвали жителей быть внимательными. При обнаружении подобных наклеек с рекламой наркоресурсов граждан просят по возможности удалить их самостоятельно или сообщить о находке по телефону 102. По словам правоохранителей, каждый уничтоженный QR-код помогает ограничить распространение запрещенных веществ.

Ранее в Алматы к 16 годам лишения свободы приговорили 22-летнюю гражданку Казахстана, которая пыталась ввезти из Таиланда крупную партию наркотиков.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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