Два чужих чемодана из Таиланда стоили казахстанке 16 лет свободы

В Алматы к 16 годам лишения свободы приговорили 22-летнюю гражданку Казахстана, которая пыталась ввезти из Таиланда крупную партию наркотиков, сообщает Zakon.kz.

В Главной транспортной прокуратуре 22 июля 2026 года рассказали, что Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы признал девушку виновной в контрабанде и незаконном обороте наркотических средств в особо крупном размере.

По материалам дела, за денежное вознаграждение она согласилась доставить в Казахстан два чемодана с экстрактом каннабиса. Общий вес запрещенного вещества составил 8,8 килограмма.

Контрабанду пресекли сразу после прилета девушки в аэропорт Алматы. Суд назначил ей наказание в виде 16 лет лишения свободы. Приговор уже вступил в законную силу.

В прокуратуре настоятельно напоминают, что предложения о "легком заработке" и бесплатных поездках, которые распространяются в социальных сетях, нередко оказываются частью международных схем наркоторговли. Независимо от роли в преступлении участие в подобных схемах влечет строгую уголовную ответственность.

Немного ранее мы рассказывали, что в Астане к трем годам лишения свободы приговорили 23-летнего казахстанца, который выдумал историю о насилии в армии, чтобы собрать деньги через социальные сети.