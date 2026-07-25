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События

Жара и ливни с грозами: контрастную погоду обещают в Казахстане 26 июля

дождь, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2026 15:55 Фото: pixabay
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 26 июля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В воскресенье, согласно прогнозу, большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием ложбины северо-западного циклона и атмосферных фронтальных разделов.

"В связи с этим ожидаются дожди с грозами, град, шквал, на востоке, в горных районах юго-востока страны прогнозируются сильные дожди". РГП "Казгидромет"

В западных регионах ожидается жаркая и ясная погода.

По республике также прогнозируют усиление ветра, на юге, юго-западе, западе, севере – с пыльной бурей, на севере, востоке страны в ночные и утренние часы – туман.

Ранее "Казгидромет" предупредил жителей трех городов о смоге.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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