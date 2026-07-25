Жара и ливни с грозами: контрастную погоду обещают в Казахстане 26 июля
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"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 26 июля 2026 года, сообщает Zakon.kz.
В воскресенье, согласно прогнозу, большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием ложбины северо-западного циклона и атмосферных фронтальных разделов.
"В связи с этим ожидаются дожди с грозами, град, шквал, на востоке, в горных районах юго-востока страны прогнозируются сильные дожди". РГП "Казгидромет"
В западных регионах ожидается жаркая и ясная погода.
По республике также прогнозируют усиление ветра, на юге, юго-западе, западе, севере – с пыльной бурей, на севере, востоке страны в ночные и утренние часы – туман.
Ранее "Казгидромет" предупредил жителей трех городов о смоге.
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