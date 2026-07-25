Опять +45: в какие области вернется изнуряющая жара, рассказали синоптики

В "Казгидромет" рассказали, в каких областях Казахстан ожидается сильная жара и пожарная опасность 26 июля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Днем ожидается очень сильная жара в Атырауской, Западно-Казахстанской, на западе, юге Актюбинской областей +40...+43°C, в Мангистауской области +43...+45°C.

Днем ожидается сильная жара в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Алматинской, в области Улытау, на юге Акмолинской области +35...+39°C, в Мангистауской области 38-42 градуса, в Кызылординской, Туркестанской областях +40...+42 градуса.

На юге, востоке Жамбылской, на востоке Алматинской, на севере, западе Мангистауской, на юге, северо-западе, юго-востоке Западно-Казахстанской, на севере, в центре Актюбинской, на западе, востоке, в центре Костанайской, на западе Акмолинской, на западе, юге Северо-Казахстанской, на юге Восточно-Казахстанской областей ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, Жамбылской, Атырауской областях, на севере, юге, в центре Туркестанской, на севере, востоке, в центре области Жетысу, на юге, востоке Карагандинской области, области Улытау, на юго-западе Акмолинской, на северо-востоке, юге области Абай, на юго-востоке, в центре Восточно-Казахстанской, на севере, западе, юге, в центре Алматинской, на юге Костанайской, на западе, юге, востоке Актюбинской, на северо-востоке, в центре Мангистауской, на западе Западно-Казахстанской, на востоке Павлодарской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 26 июля.