Пока казахстанка находилась на лечении, она лишилась дома и квартиры
Согласно опубликованным данным суда, казахстанка заявила, что не помнит, при каких обстоятельствах подписала доверенности, и никогда не давала согласия на продажу своего имущества. Стоит уточнить, что в тот период она проходила лечение в областном центре психического здоровья.
По ее словам, двое нотариусов и трое родственников воспользовались ее психическим состоянием, оформили доверенности, а затем продали принадлежащие ей дом и квартиру. После этого женщина осталась без собственного жилья и была вынуждена жить у родственников.
Во время судебного разбирательства была проведена судебно-психиатрическая экспертиза.
"Специалисты установили, что с 2019 года женщина страдает психическим заболеванием, которое сопровождается снижением памяти, интеллекта и способности осознавать свои действия".Пресс-служба Верховного суда РК
В итоге эксперты пришли к выводу, что в момент подписания доверенностей она не могла понимать значение своих действий и руководить ими.
Эти выводы подтвердили медицинские документы, сведения о неоднократных госпитализациях и диспансерном наблюдении.
Изучив материалы дела, суд признал, что доверенности были оформлены без осознанного волеизъявления женщины.
"В результате доверенности и договоры купли-продажи признали недействительными, а имущество вернули законной владелице. Решение суда вступило в законную силу".Пресс-служба Верховного суда РК
Немного ранее мы рассказывали, что в Алматы к 16 годам лишения свободы приговорили 22-летнюю гражданку Казахстана, которая пыталась ввезти из Таиланда крупную партию наркотиков.