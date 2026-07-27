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События

Пока казахстанка находилась на лечении, она лишилась дома и квартиры

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, решение суда, судебный процесс, зачитывание приговора, правосудие, закон, законы, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 10:55 Фото: unsplash
Жительница Шымкента с инвалидностью II группы через суд добилась отмены сделок, по которым лишилась дома с земельным участком и квартиры. Об этом Zakon.kz стало известно из публикации пресс-службы Верховного суда.

Согласно опубликованным данным суда, казахстанка заявила, что не помнит, при каких обстоятельствах подписала доверенности, и никогда не давала согласия на продажу своего имущества. Стоит уточнить, что в тот период она проходила лечение в областном центре психического здоровья.

По ее словам, двое нотариусов и трое родственников воспользовались ее психическим состоянием, оформили доверенности, а затем продали принадлежащие ей дом и квартиру. После этого женщина осталась без собственного жилья и была вынуждена жить у родственников.

Во время судебного разбирательства была проведена судебно-психиатрическая экспертиза.

"Специалисты установили, что с 2019 года женщина страдает психическим заболеванием, которое сопровождается снижением памяти, интеллекта и способности осознавать свои действия".Пресс-служба Верховного суда РК

В итоге эксперты пришли к выводу, что в момент подписания доверенностей она не могла понимать значение своих действий и руководить ими.

Эти выводы подтвердили медицинские документы, сведения о неоднократных госпитализациях и диспансерном наблюдении.

Изучив материалы дела, суд признал, что доверенности были оформлены без осознанного волеизъявления женщины.

"В результате доверенности и договоры купли-продажи признали недействительными, а имущество вернули законной владелице. Решение суда вступило в законную силу".Пресс-служба Верховного суда РК

Немного ранее мы рассказывали, что в Алматы к 16 годам лишения свободы приговорили 22-летнюю гражданку Казахстана, которая пыталась ввезти из Таиланда крупную партию наркотиков.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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