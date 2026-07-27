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События

Амнистию отменили: Генпрокуратура добилась ужесточения наказания за хищение 88,8 млн тенге

Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 16:20 Фото: Zakon.kz
Генеральная прокуратура (ГП) Казахстана добилась пересмотра приговора и ужесточения наказания по делу о хищении 88,8 млн тенге в Атырауской области, сообщает Zakon.kz.

Подробности сегодня, 27 июля 2026 года, раскрыли в пресс-службе надзорного органа:

"В Атырауской области бухгалтер одного из государственных учреждений совместно с руководителем организации в 2023-2024 годах присвоила свыше 88,8 млн тенге бюджетных средств. Суд назначил ей 7 лет лишения свободы, но затем применил амнистию и сократил срок до 4 лет 8 месяцев".

Генпрокуратура установила, что амнистия применена незаконно.

"По закону наказание за хищение в особо крупном размере может быть сокращено только при полном возмещении причиненного ущерба. Однако осужденная деньги полностью не вернула. С нее также постановлено взыскать свыше 36,8 млн тенге. Несмотря на это, суд первой инстанции сократил наказание на одну треть, а апелляция не устранила допущенное нарушение. По протесту Генеральной прокуратуры кассационный суд отменил применение амнистии и восстановил первоначальное наказание – семь лет лишения свободы", – следует из релиза, распространенного в понедельник.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что амнистия не может применяться, если установленное законом условие о полном возмещении ущерба не выполнено.

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23 июля 2026 года генеральный прокурор Берик Асылов раскрыл подробности исторической амнистии в Казахстане. По его данным, менее чем за месяц от исполнения административных взысканий освобождены 681,7 тыс. граждан по 1,3 млн дел со штрафами на общую сумму 22,8 млрд тенге.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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