Амнистию отменили: Генпрокуратура добилась ужесточения наказания за хищение 88,8 млн тенге
Фото: Zakon.kz
Генеральная прокуратура (ГП) Казахстана добилась пересмотра приговора и ужесточения наказания по делу о хищении 88,8 млн тенге в Атырауской области, сообщает Zakon.kz.
Подробности сегодня, 27 июля 2026 года, раскрыли в пресс-службе надзорного органа:
"В Атырауской области бухгалтер одного из государственных учреждений совместно с руководителем организации в 2023-2024 годах присвоила свыше 88,8 млн тенге бюджетных средств. Суд назначил ей 7 лет лишения свободы, но затем применил амнистию и сократил срок до 4 лет 8 месяцев".
Генпрокуратура установила, что амнистия применена незаконно.
"По закону наказание за хищение в особо крупном размере может быть сокращено только при полном возмещении причиненного ущерба. Однако осужденная деньги полностью не вернула. С нее также постановлено взыскать свыше 36,8 млн тенге. Несмотря на это, суд первой инстанции сократил наказание на одну треть, а апелляция не устранила допущенное нарушение. По протесту Генеральной прокуратуры кассационный суд отменил применение амнистии и восстановил первоначальное наказание – семь лет лишения свободы", – следует из релиза, распространенного в понедельник.
В Генпрокуратуре подчеркнули, что амнистия не может применяться, если установленное законом условие о полном возмещении ущерба не выполнено.
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