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События

Отдых на популярном курорте Казахстана обернулся скандалом: что произошло

Скала Окжетпес, скала Жумбактас, Государственный национальный природный парк Бурабай, Боровое, туристы, туризм, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 18:27 Фото: pexels
Долгожданный отдых в Бурабае для семьи туристов обернулся неприятным инцидентом. На одном из платных пляжей отдыхающим отказали в проходе к озеру без оплаты, передает Zakon.kz.

О произошедшем стало известно благодаря публикации правозащитника Вадима Курамшина в социальных сетях. На видео видно, как отдыхающие пытаются пройти к водоему, однако сотрудница пляжа заявляет, что доступ возможен только после оплаты.

По словам администратора, стоимость входа для взрослых составляет 3 000 тенге, а для детей от 5 до 14 лет – 2 000 тенге.

Инцидентом заинтересовались правоохранительные органы. Как сообщили в Департаменте полиции Акмолинской области, обращение зарегистрировали в Отделе полиции Бурабайского района, после чего была организована проверка.

"За нарушение правил общего водопользования администратор платного пляжа привлечен к административной ответственности", – рассказали корреспонденту Zakon.kz 27 июля 2026 года в ДП региона.

Ранее во время отдыха на популярном озере казахстанцы столкнулись с шокирующим загрязнением водоема нечистотами.

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Канат Болысбек
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